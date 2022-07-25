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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/16.00) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık yapacak.

(Ankara/14.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler'deki Pullman İstanbul Hotel'de düzenlenen "Tarih, Kültür ve Medeniyet Bilinci Semineri"ne katılacak.

(İstanbul/12.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane ilçe yönetimi, mahalle başkanları ve ilçe meclis üyeleri ile kahvaltıda bir araya gelecek, ilçedeki üniversite tercih stantlarına, Gürsel Mahallesi'ne ziyarette bulunacak, Yahya Kemal Su Parkı açılışına katılacak, Beşiktaş-Gültepe Minibüsçüler Derneğini ve Hasbahçe mesire alanını ziyaret edecek, Gençlik Buluşması'na iştirak edecek.

(İstanbul/10.30-21.00) 

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri, reel kesim güven endeksi ve imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri ile 2021 yılı yazılı medya ve uluslararası standart kitap numarası istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri'nin açılış töreni, Gazelle Resort Hotel'de yapılacak.

(Bolu/13.00) 

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