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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu takdim edecek Vatikan Büyükelçisi Marek Solczynski, Sudan Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Kosova Büyükelçisi Agon Vrenezi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti Büyükelçisi Djuma Kauzeni Rashidi'yi ayrı ayrı kabul edecek.

(Ankara/14.30/15.15/16.00/16.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Valiliği ve Belediye Başkanlığını ziyaret edecek, Valilikte İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na, Atatürk Üniversitesinde 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı'na, Aziziye ilçesinde Köy Yaşam Merkezi açılışına katılacak.

(Erzurum/09.30-15.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması'na ve İbn Haldun Üniversitesi Tercih Festivali'ne katılacak.

(Kocaeli/13.00/İstanbul/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ordu Çevreyolu Şantiyesi'nde inceleme yaparak, brifing alacak. Karaismailoğlu, Akçatepe Tüneli Işık Görme Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Ordu/10.45-15.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunun rövanşında Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını konuk edecek Fenerbahçe’de Teknik Direktör Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Sarı-lacivertli takım, Dinamo Kiev maçının hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

(İstanbul/15.00/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

- Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu ve takımdan bir futbolcu, Ülker Stadı'ndaki basın toplantısında soruları cevaplayacak. Ukrayna temsilcisi maçın son hazırlığını Ülker Stadı'nda gerçekleştirecek.

(İstanbul/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Antalyaspor Kulübü ile VavaCars arasında yapılacak sponsorluk anlaşmasının basın toplantısı, Antalyaspor Kulübü Başkanı Aziz Çetin, VavaCars Kurucu Ortağı ve CEO'su Lawrence Merritt ve VavaCars Pazarlama Başkanı Alper Karaer'in katılımıyla Conrad İstanbul Bosphorus'da gerçekleştirilecek.

(İstanbul/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Beşiktaş, İspanya kampındaki ikinci hazırlık maçında Estadio Camilo Cano La Nucia'da Deportivo Alaves ile karşılaşacak.

(La Nucia/19.00) (Fotoğraflı)

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