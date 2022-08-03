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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Aydıncık Köy Yaşam Merkezi'nin açılışına katılacak.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun başkanlığındaki Yerel Yönetimler Heyeti, partinin İl Başkanlığında basın toplantısı düzenleyecek.

(Tunceli/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı, bakanlıkta "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" yapacak.

(Ankara/11.15) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayı dış ticaret rakamlarını basın toplantısıyla açıklayacak.

(Konya/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TÜİK temmuz ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuyla paylaşacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-ASEAN Dördüncü Sektörel Diyalog Ortaklığı Üçlü Toplantısı'nda açılış konuşması yapacak.

(Punom Pen) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Ukrayna'dan Lübnan'a gitmek üzere yola çıkan ve İstanbul Boğazı Karadeniz girişinde demirleyen Sierra Leone bayraklı, 27 bin ton mısır yüklü ''Razoni'' adlı gemide, Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde görevli Rusya-Ukrayna-Türkiye-BM temsilcilerinden oluşan heyet tarafından denetleme yapılacak.

(İstanbul/08.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Süper Lig'de yer alan kulüplerin başkanlarıyla Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya gelecek.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunun ilk maçında perşembe günü Çekya'nın Slovacko takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde tamamlayacak; teknik direktör Jorge Jesus ve takımdan bir futbolcu maça ilişkin tesislerde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak.

- Çekya temsilcisi Slovacko'nun teknik direktörü Martin Svedik ve takımdan bir futbolcu, Fenerbahçe maçına ilişkin düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak ve takım son çalışmasını Ülker Stadı'nda yapacak.

(İstanbul/10.45/14.00/18.30/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda deplasmanda perşembe günü İzlanda'nın Breidablik takımıyla ilk maçta karşılaşacak Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer ve takımdan bir futbolcu, Kopavogsvöllür Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını da statta tamamlayacak.

(Kopavogur/21.00/21.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 3. eleme turunda deplasmanda perşembe günü Lihtenştayn'ın Vaduz takımıyla karşılaşacak Arabam.com Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut ve takımdan bir futbolcu, Rheinpark Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Takım son çalışmasını da karşılaşmanın oynanacağı statta yapacak.

(Vaduz) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda Büyük Britanya ile karşılaşacak.

(İzmir/20.30) (Fotoğraflı)

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