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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na ve Altındağ Kültür Sarayı'nda "Kadın Kolları Kuruluşundan Bugüne MYK ve İl Başkanları ile Toplantı" programına katılacak.

(Ankara/12.00/16.30) 

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile ayrı ayrı görüşecek.
(Ankara/13.00/17.00) 

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda düzenlenecek "Devlet Korumasında Yetişen Gençlerin Kamu Kurumlarına Atanması Töreni"ne iştirak edecek.

(Ankara/14.30) 

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Yavuz Bülent Bakiler Kütüphanesi açılış töreni ile Medya ve Şiddet Çalıştayı'na katılacak.

(İstanbul/11.00/14.00) 

3- TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Fatma Aksal, Litvanya Parlamentosu üyelerinden oluşan heyeti kabul edecek.

(TBMM/14.00) 

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Almanya'da düzenlenecek WindEnergy Hamburg Konferansı ve Fuarı'na katılacak.

(Hamburg)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, 2021 yılı mali aracı kuruluş istatistiklerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, suikasta kurban giden eski Japonya Başbakanı Abe Şinzo için Nippon Budokan salonunda düzenlenecek devlet cenazesi merasimine iştirak edecek.

(Tokyo) 

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CSO Ada'da, "Türkiye Kültür Yolu Festivalleri"ne ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30) 

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında Polonya'da Güney Kore ile karşılaşacak.

(Gdansk/15.00)

2- Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat ile THY'nin sponsorluk yaptığı TFF, TBF, TVF ve diğer federasyon başkanlarının katılımıyla Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/10.00) 

3- Ümit Milli Futbol Takımı, özel maçta Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Gürcistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.00) 

4- Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turu maçları 6 karşılaşma ile başlayacak.

5- Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(İstanbul/17.00) 

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