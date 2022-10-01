Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Meclis, yeni yasama yılına başlıyor

- TBMM Genel Kurulu, 27. Dönem 6. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılış programına katılacak.

- Şentop, yasama yılının açılışı dolayısıyla Meclis Atatürk Anıtı'na çelenk bırakacak, resepsiyon verecek.

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, düzenlenecek özel oturuma katılacak.

(TBMM/14.00/13.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Ereğli İlçe Teşkilatı, Ereğli Belediyesi ve esnaf ziyaretlerinde bulunacak, Büyükşehir Belediyesinin Ereğli hizmet binasını gezecek, Ereğli Millet Bahçesi'nde inceleme yaparak fidan dikme etkinliğine katılacak, gençlerle bir araya gelecek ve Konya Teknik Üniversitesini ziyaret edecek.

(Konya/13.30-19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Öğretmenlerin İstanbul Buluşmaları Semineri'ne katılacak.

(İstanbul/09.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın açılışında konuşacak.

(Ordu/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun açılış programında yer alacak.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

KÜLTÜR SANAT

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Beyoğlu Kültür Yolu Festivali kapsamında Fotomaraton açılışına katılacak, ardından Beyoğlu'nda "Kırk Kapılı Oda: Günümüz Sanatçıları Sergileri 40. Yılı Sergisi", "Sahnede 90'lar", "Kesişen Dünyalar, Osman Hamdi Bey, Ağırlık ve Ölçü Sanatı Sergileri"ni ziyaret edecek. "19. Yüzyıl Yazar, Seyyah ve Sanatçılarının Gözünden Beyoğlu Sergisi"nin açılışını yapacak Ersoy, Galata Mevlevihanesi'nde Fatih Çıtlak Mevlevi Alayı'nı izleyecek ve Galataport'ta Ottoman 1860 Türk Lokumu Sarma workshopuna katılacak. Bakan Ersoy, daha sonra "Duvarları Aşmak" enstalasyon sergisini izleyecek.

(İstanbul/12.00-16.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu "7. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı"nın açılışı, İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İlkokullarda Spor Dalı Eğitimi Protokolü İmza Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 4. Dünya Göçebe Oyunları, İznik'te sürecek.

(Bursa) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası B Grubu'ndaki beşinci ve son maçında Polonya ile karşılaşacak.

(Gdansk/21.30) (Fotoğraflı)

4- Spor Toto Süper Lig'in 8. haftası başlayacak.

- Kasımpaşa-Gaziantep FK, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir, Yukatel Kayserispor-Trabzonspor ve Adana Demirspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(İstanbul/14.30/Ankara/Kayseri/17.00/Adana/20.00) (Fotoğraflı)

5- Spor Toto 1. Lig'de 7. hafta mücadelesi başlayacak.

- Pendikspor-Göztepe, Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor, Altay-Eyüpspor, Çaykur Rizespor-Bodrumspor maçları oynanacak.

(İstanbul/13.30/Sakarya/16.00/İzmir/Rize/19.00) (Fotoğraflı)

6- TFF 2. Lig gruplarında 7. hafta maçları yapılacak.

7- Ampute Futbol Dünya Kupası'nda grup maçlarına Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesislerinde devam ediliyor.

- Organizasyonun ikinci gününde Japonya-Almanya, Meksika-Kolombiya, Polonya-Özbekistan, Haiti-Liberya, İngiltere-ABD, İspanya-Tanzanya, Arjantin-Endonezya, İtalya-Irak, Angola-Uruguay, İrlanda-Fas, Brezilya-İran maçları oynanacak.

(İstanbul/11.00/11.30/12.00/12.30/13.00/13.30/14.00/14.30/15.00/15.30/16.30) (Fotoğraflı)

8- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 2022-2023 sezonu ilk hafta maçlarına devam edilecek.

- Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Aliağa Petkimspor, Pınar Karşıyaka-Manisa Büyükşehir Belediyespor, TOFAŞ-Onvo Büyükçekmece Basketbol maçları yapılacak.

(Denizli/13.00/İzmir/15.30/Bursa/18.00) (Fotoğraflı)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk haftası Hatay Büyükşehir Belediyespor-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Bursa Büyükşehir Belediyespor, Halkbank-Develi Belediyespor, Hekimoğlu Global Connect Travel BVİ-Spor Toto, Tokat Belediye Plevne-Galatasaray HDI Sigorta, Altekma-Arkas Spor maçlarıyla tamamlanacak.

(Hatay/14.00/Ankara/14.30/17.30/Bursa/15.00/Tokat/15.30/İzmir/16.00) (Fotoğraflı)

10- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 4. haftası 5 maçla sona erecek.

11- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 17. yarışı Singapur Grand Prix'sinin sıralama turları yapılacak.

(Singapur/16.00) (Fotoğraflı)