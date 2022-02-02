Türkiye ve Ukrayna, diplomatik ilişkilerinin 30. yılını kutluyor

Türkiye ve Ukrayna arasındaki ilişkiler, diplomatik ilişkilerin tesis edildiği 3 Şubat 1992'den bu yana güçlenerek devam ediyor.

AA muhabirleri, Türkiye ve Ukrayna diplomatik ilişkilerinin 30. yılına dair bilgileri derledi.

İki ülke halkları arasındaki ilk anlaşma, Ukrayna'daki Kozaklar ile Osmanlı İmparatorluğu arasında 1649 yılında imzalandı.

Osmanlı İmparatorluğu, 1918'de Ukrayna Halk Cumhuriyeti’ni tanıyan ilk ülkelerden biri olurken, akabinde iki ülke karşılıklı diplomatik temsilciliklerini açtı.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra 16 Aralık 1991'de Türkiye, Ukrayna'yı tanıyan ilk ülkelerden biri oldu ve iki ülke arasında 3 Şubat 1992'de ilk kez diplomatik ilişkiler tesis edildi.

"Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" 1993'te onaylandı.

İki ülke arasında 2011'de kurulan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey (YDSK) mekanizmasıyla ilişkiler, stratejik ortaklık düzeyine yükseltildi.

Türkiye ve Ukrayna arasında 2017'den bu yana vize muafiyeti ve kimlikle seyahat uygulamasına geçildi.

Diplomatik ilişkilerin tesisisin 30. yılı münasebetiyle 3 Şubat'ta, devlet başkanlarının katılımıyla 10. YDSK Kiev'de toplanacak.

Son dönemde Ukrayna ve Rusya arasında yaşanan gerginliğin de ziyarette değerlendirilmesi bekleniyor.

Diplomatik ilişkilerin 30. yılı serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için fırsat

YDSK'nin son toplantısı 10 Nisan 2021'de İstanbul’da yapıldı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, iki tarafın da 10. YDSK Toplantısı'nı uzun süredir beklenen serbest ticaret anlaşmasının imzalanması için fırsat olarak gördüğüne işaret etmişti.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2021'de 7,42 milyar dolara çıkarken, Ukrayna'ya çelik, gemi, yat ve hizmetleri, iklimlendirme sektörü, mobilya, kağıt ve orman ürünleri, otomotiv endüstrisi, tütün, yaş meyve ve sebze ürünleri ile savunma sanayisi alanında ihracat yapılıyor.

Turizm, Türkiye ile Ukrayna arasında önemli iş birliği alanlarından biri olarak biliniyor. 2019'da Türkiye'yi 1,5 milyon Ukraynalı turist ziyaret ederken, 2020'de bu sayı Kovid-19 salgını koşulları nedeniyle 700 bin olarak gerçekleşmiş, 2021'de ise 2 milyonu aşmıştı.

Türkiye'nin, Ukrayna’da Kiev Büyükelçiliğinin yanı sıra Odessa’da muvazzaf başkonsolosluğu, Harkiv şehrinde fahri konsolosluğu bulunuyor.

Ukrayna’nın da Ankara’da büyükelçiliği, İstanbul ve Antalya’da muvazzaf başkonsolosluğu, Mersin ve İzmir'de münhal, Bursa, Çanakkale ve Dalaman’da faal fahri konsoloslukları bulunuyor.