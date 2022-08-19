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Türkiye ve Ukrayna savaşın tahrip ettiği altyapının inşası için iş birliği yapacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin huzurunda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşma imzalandı.
Türkiye ve Ukrayna savaşın tahrip ettiği altyapının inşası için iş birliği yapacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Zelenskiy, Potoçki Sarayı'nda görüştü.

Bu kapsamda, Ukrayna'nın savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla Türkiye ve Ukrayna arasında yapılan anlaşma, Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından imza altına alındı.

Anlaşmayla iki ülke arasında Ukrayna'nın yeniden inşası için bir Görev Gücü oluşturulacak.

Görev gücü ile Ukrayna'da yollar, köprüler, su ve elektrik altyapısı, hastane ve okul gibi sosyal ve ekonomik önemi haiz tesislerin yeniden inşası için çalışmalar birlikte koordine edilecek.

 

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