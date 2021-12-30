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Türkiye-Venezuela ilişkileri 71. yılında

Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin 71. yılına girilirken, iki ülke arasındaki iş birliği ticaret başta olmak üzere birçok alanda giderek artıyor.
Türkiye-Venezuela ilişkileri 71. yılında

Türkiye ile diplomatik ilişkileri 1950'de başlatılan Venezuela, Latin Amerika ve Karayipler bölgesinde Türkiye'nin ilk diplomatik ilişki kurduğu ülkeler arasında bulunuyor.

Venezuela'da, 1957’den bu yana hizmet veren Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliğine ek olarak ülkenin en kalabalık eyaleti Zulia'nın merkezi ve Karakas’ın ardından ikinci büyük şehri Maracaibo'da Fahri Konsolosluk bulunuyor. Venezuela'nın da Ankara'da Büyükelçiliği ve İstanbul'da Başkonsolosluğu hizmet veriyor.

Coğrafi uzaklık ve her iki ülkenin uzun yıllar kendi bölgelerine yoğunlaşması nedeniyle yıllarca sınırlı kalan ikili ilişkiler, son dönemdeki gelişmeler ve yüksek düzeyli karşılıklı ziyaretlerle yeni bir döneme girdi.

Maduro Türkiye’yi ziyaret eden ilk Venezuela Devlet Başkanı oldu
Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 15 Temmuz 2016’da FETÖ'nün darbe girişimine karşı çıkan sayılı liderlerden oldu ve Türkiye’ye desteğini ortaya koydu.

Maduro’nun bu duruşu, Türkiye ile Venezuela arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesinde önemli rol oynadı.

Resmi ziyaret kapsamında 5 Ekim 2017’de Ankara’ya gelen Maduro, Türkiye’yi ziyaret eden ilk Venezuela Devlet Başkanı oldu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3-4 Aralık 2018’de Venezuela’yı ziyaret etti.

ABD'nin desteklediği Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido liderliğindeki muhalefetin Devlet Başkanı Maduro hükümetini devirmek için düzenlediği 2019’daki darbe girişimi sırasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Türk yetkililer, Venezuela hükümetinin yanında yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela hükümetine destek mesajında, "Venezuela'ya postmodern bir koloni valisi atama gayreti içinde olanlar bilmelidir ki bir ülkenin nasıl yönetileceği ancak demokratik seçimlerle belirlenir. Darbelerle mücadele etmiş, darbelerin yarattığı olumsuz sonuçları yaşamış bir ülke olarak Venezuela'daki darbe girişimini kınıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ticaret hacmi giderek artıyor
Diplomatik ilişkilerde yakalanan ivme iki ülke arasındaki ticaretin de gelişmesine katkı sağladı.

Türkiye ile Venezuela arasında 17 Mayıs 2018’de imzalanan Ticaretin Geliştirilmesi Anlaşması, 21 Ağustos 2020’de yürürlüğe girdi.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi 2016’da yaklaşık 81 milyon dolar iken bu rakam 2020’de 298 milyon doları aştı.

Bu yılın 10 ayında ise ikili ticaret hacmi 624 milyon dolara ulaşmış durumda.

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