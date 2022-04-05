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Türkiye yenilenebilir enerjideki atılımıyla dünyada ön plana çıkıyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Altunyaldız, yenilenebilir enerji kaynaklarından fiili elektrik üretiminde oranı artan Türkiye'nin, rüzgar enerjisinde dünyada 10'uncu sıraya yerleştiğini bildirdi.
Türkiye yenilenebilir enerjideki atılımıyla dünyada ön plana çıkıyor

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de hayata geçirilen kurulu gücün neredeyse tamamına yakınının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlandığını söyledi.

Türkiye'nin enerji alanında kaynak çeşitliliğini başarıyla hayata geçirdiğine işaret eden Altunyaldız, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil dönüşüm sürecinin öne çıktığını dile getirdi.

Kovid-19 salgını sonrasında da dünyanın her yerinde sayısı hızla artan afetlerle tecrübe edilen iklim değişikliğinin doğayla iyi ilişkiler geliştirilmesi gerektiğini hatırlattığını anlatan Altunyaldız, küresel iklim değişikliğiyle mücadelede yeşil dönüşüm sürecinin öne çıktığını kaydetti.

Devreye alınan kurulu gücün tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan
Yeşil dönüşümün anahtarlarından birinin de enerjinin temiz ve sürdürülebilir şekilde üretilmesi olduğuna değinen Altunyaldız, şöyle konuştu:

"Dünya uzun bir süredir fosil yakıtlarla büyümesini ve kalkınmasını sağlıyor ancak yeni dönem, yenilenebilir enerji kaynaklarının öneminin öne çıktığı bir dönem olacak. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği yeşil kalkınma devrimi vizyonumuz ışığında yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkemizde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2020'de devreye aldığımız kurulu gücün tamamına yakını yenilenebilir kaynaklardan oluşuyor. Keza bu başarılı performansımızı 2021'de de sürdürdük."

Yenilenebilir enerji kaynaklarından fiili elektrik üretimi artıyor
Altunyaldız, yenilenebilir enerji kaynaklarından fiili elektrik üretiminde oranın arttığını vurgulayarak, "Sadece son 10 yılda jeotermal enerji kapasitemizi 100 kat artırdık. Rüzgarda 10 bin megavatı geçtik. Dünyada bu alanda 10, Avrupa'da da 5'inci sıradayız. Yenilenebilir enerjide kurulu gücümüzle dünyada 12, Avrupa'da 5'inci sıradayız. Yenilenebilir enerji alanında çalışmalarımız ve katettiğimiz mesafe dünyaya örnek teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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