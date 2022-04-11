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Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihraç etti

"Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonuyla yeni hedeflere odaklanan Türkiye'nin teknoloji yoğun ürün ihracatı yılın ilk çeyreğinde yüzde 20,7 artarak 56,8 milyar dolara ulaştı.
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde 56,8 milyar dolarlık 'teknoloji yoğun ürün' ihraç etti

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde yürütülen "Milli Teknoloji Hamlesi" meyvelerini veriyor. "Milli Teknoloji Güçlü Sanayi" vizyonuyla yürütülen çalışmalarla Türkiye'nin, teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı son dönemde hızla arttı.

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl yüksek, orta yüksek, orta düşük ve düşük teknolojili ürün ihracatı toplamda 212 milyar 827 milyon doları buldu. 2020 yılına kıyasla yüzde 33,1'lik artış dikkati çekti.

Bunlardan 6,5 milyar dolara yakını yüksek, 71 milyar doları da orta yüksek teknolojili ürünlerden oluştu.

Geçen yıl 206 milyar dolara yakın da çeşitli sınıflarda teknoloji yoğun ürün ithalatı gerçekleştirildi.

İhracatta artış trendi
2021 genelinde teknoloji yoğun ürün ihracatında sağlanan artış, bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti.

Ocak-mart döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünleri ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,7 artarak 56 milyar 844 milyon dolara ulaştı. Bu rakam geçen yılın aynı döneminde yaklaşık 47,1 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

Söz konusu üç ayda, yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı 1,6 milyar dolar, orta yüksek teknoloji ürünlerin ihracatı 18,7 milyar dolar, orta düşük teknolojili ürünlerin ihracatı 17,8 milyar dolar ve düşük teknolojili ürünlerin ihracatı 18,7 milyar dolar oldu. Yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 6,6, orta yüksek teknolojili ürünlerdeki yüzde 10,5'lik artışlar da dikkati çekti.

Yüksek teknolojili ürün ithalatı azaldı
Ocak-mart döneminde teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi ürünlerinin ithalatında ise yüzde 20,3'lük artışla 58 milyar 130 milyon dolarlık rakama ulaşıldı. 2021 yılının aynı döneminde bu ürünlerin ithalatı 48,3 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Söz konusu 3 ayda "yüksek teknolojili ürün" ithalatındaki gerileme ise dikkati çekti. Geçen yılın ilk 3 ayında 6,4 milyar dolarlık yüksek teknolojili ürün ithalatı yapan Türkiye, bu yılın aynı döneminde söz konusu kategoride yüzde 9,8 azalışla 5,8 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirdi. Orta yüksek teknolojili ürünler kategorisinde 26,3 milyar dolar, orta düşük teknolojili ürünlerde 18,9 milyar dolar, düşük teknolojili ürünlerde ise 7,1 milyar dolarlık ithalat yapıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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