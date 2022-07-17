  • BIST 2.382,44
  • Altın 955.072
  • Dolar 17.3949
  • Euro 17.5404
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 33 °C
  • Konya 25 °C
»

Türkiye yılın ilk yarısında çekici ihracatını yüzde 61 artırdı

Türkiye'den yılın 6 ayında yapılan çekici ihracatından yaklaşık 740 milyon dolar döviz girdisi sağlandı.
Türkiye yılın ilk yarısında çekici ihracatını yüzde 61 artırdı

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv sektörünün alt gruplarından çekici üretim sanayisi, ocak-haziran dönemindeki ihracatını 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 61,15 artırdı.

Geçen senenin aynı döneminde 459 milyon 157 bin dolar olan çekici ihracatı, bu yıl aynı süreçte 739 milyon 946 bin dolara yükseldi.

Sektör temsilcileri 2022'nin ilk yarısında ihracat yaptıkları 60 ülke içinde en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye ihracat, 2021'in aynı aylarına kıyasla yüzde 16 artarak 108 milyon 759 bin dolardan, 126 milyon 306 bin dolara çıktı. Almanya'ya dış satım, toplam çekici ihracatının yüzde 17'sini oluşturdu.

Çekici üreticileri, ikinci sıradaki Polonya'ya ihracatını 6 ayda yüzde 30,6 artırarak 84 milyon 343 bin dolardan, 110 milyon 159 bin dolara taşıdı.

Aynı dönemde üçüncü sıradaki İspanya'ya ihracat ise yüzde 84,47 artışla 44 milyon 546 bin dolardan, 82 milyon 172 bin dolara ulaştı.

Fransa, yüzde 83'lük artış ve 79 milyon 140 bin dolarlık çekici ihracatıyla dördüncü sırada yer aldı.

Sektör temsilcilerinin Almanya, Polonya, İspanya ve Fransa'ya yaptığı ihracat, ocak-haziran ayları toplam çekici dış satımının yüzde 53,75'ine karşılık geldi.

AB ülkeleri ön sıralarda
Beşinci sıradaki İtalya'ya çekici ihracatı yılın ilk yarısında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 46,1 artarak 49 milyon 352 bin dolardan, 72 milyon 101 bin dolara geldi.

Ocak-Haziran 2021'de çekici ihracatı yapılmayan Birleşik Krallık'a bu yılın aynı döneminde 42 milyon 585 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Belçika 28 milyon 153 bin dolarla 7'nci, Portekiz 26 milyon 420 bin dolarla 8'inci, Hollanda 24 milyon 840 bin dolarla 9'uncu, Macaristan da 18 milyon 170 bin dolarlık çekici ihracatıyla 10'uncu sırada yer aldı.

Yılın ilk yarısında en fazla çekici ihraç edilen ilk 10 ülke, Birleşik Krallık hariç Avrupa Birliği (AB) üyelerinden oluştu.

Geçen yılın aynı dönemlerinde ihracat olmayan Norveç, İran, Afganistan, İsveç, Danimarka, İsviçre, Yeni Zelanda, Azerbaycan-Nahçıvan, Moritanya, İrlanda, Yunanistan, Avustralya, Somali, Etiyopya, Lübnan, Libya, Tanzanya ve Mali'ye bu yılın 6 ayında çekici gönderildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • EPDK'da yapılan atamalar, Resmi Gazete'de16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:39
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD Hazine Bakanı Yellen ile görüştü16 Temmuz 2022 Cumartesi 15:24
  • Trakya'da sertifikalı buğday tohumu verimiyle öne çıkıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 14:00
  • Yılın ilk yarısında 2,4 milyar dolarlık mobilya ihracatı gerçekleştirildi16 Temmuz 2022 Cumartesi 12:00
  • Yellen'dan G20'ye kısa vadeli gıda güvensizliği krizine karşı harekete geçme çağrısı16 Temmuz 2022 Cumartesi 11:00
  • Almanya'da 2 milyondan fazla kişi gıda yardımı alıyor16 Temmuz 2022 Cumartesi 10:22
  • Libya'dan kritik petrol hamlesi: İhracat 3 ay sonra yeniden başladı16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:19
  • Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den G20 diplomasisi15 Temmuz 2022 Cuma 13:43
  • Mücevher sektörü yılın ilk yarısında 2,7 milyar dolarlık ihracat yaptı15 Temmuz 2022 Cuma 13:41
  • Mobilya ihracatının 2023'te 10 milyar doları aşması bekleniyor15 Temmuz 2022 Cuma 13:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti