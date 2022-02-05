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Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 468 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 536 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,61 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 735 bin 468 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olarak belirlendi.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Vefat sayılarımız yüksek"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız." değerlendirmesini yaptı.

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