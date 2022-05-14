  • BIST 2.419,23
  • Altın 901.243
  • Dolar 15.476
  • Euro 16.1076
  • Ankara 18 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 17 °C
»

Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 1534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi.
Türkiye'de 1534 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 27 Kovid-19 testi yapıldı, 1534 kişinin testi pozitif çıktı, 7 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1673 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,47, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,17 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 620 bin 847 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi08 Mayıs 2022 Pazar 10:29
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1661 oldu07 Mayıs 2022 Cumartesi 22:57
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 1253 oldu05 Mayıs 2022 Perşembe 20:41
  • Kan bağışında grafik pandemi öncesine dönüyor05 Mayıs 2022 Perşembe 10:17
  • Çin'de son 24 saatte 7 bin 822, Hong Kong'da 300 Kovid-19 vakası tespit edildi02 Mayıs 2022 Pazartesi 12:22
  • Koronavirüs tablosu açıklandı! 24 mart 2020'den sonra ilk kez30 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 256 oldu28 Nisan 2022 Perşembe 21:52
  • Bilim Kurulu üyesi İlhan: 1000 vaka hedefini yaz döneminde yakalayabiliriz28 Nisan 2022 Perşembe 11:30
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 511 oldu26 Nisan 2022 Salı 19:45
  • Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 277 oldu24 Nisan 2022 Pazar 19:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti