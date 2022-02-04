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Türkiye'de 19 yılda 650'inin üzerinde baraj tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, son 19 yılda 650'inin üzerinde barajı tamamladıklarını belirterek, "Bu belki birçoklarına ifade etmeyebilir ama Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısının 2,5 mislisidir." dedi.
Türkiye'de 19 yılda 650'inin üzerinde baraj tamamlandı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya'da Kundu Turizm Bölgesi'ndeki bir otelde düzenlenen Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Toplantı sonrası AA muhabirine açıklamada bulunan Pakdemirli, toplantıda DSİ'nin 2021 yılını ve bu yılki planlarını istişare ettiklerini söyledi. Verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini anlatan Pakdemirli, geçen yılı gerek DSİ gerekse bakanlık olarak da başarılı geçirdiklerini kaydetti.

2021 yılı öncesi 160 bin hektar alanı sulamaya açma hedefi belirlediklerini ve bu hedefe ulaştıklarını dile getiren Pakdemirli, şunları söyledi:

"Geçen yıl 474 tesis, 58 yeraltı barajı bitirdik ki özellikle kuraklık söz konusu olduğunda yeraltı barajları çok önemli. Bu sene de 42 tane daha bitirip, 100 yeraltı barajını bu yıl tamamlamış olacağız. 2023 yılı sonunda da 150 yeraltı barajı bitirmiş olacağız. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kazandırdığı ivme ile 62 milyar lira bir yatırımla 361 bin hektar alanı sulamaya açtık, bin 500 tesis bitirdik. Hakikaten bunların haklı gururunu yaşıyoruz, teşkilatımızla."

"DSİ'nin yatırımlarının yüzde 55'i son 19 yılda yapıldı"
Geçmiş başarıların asla gelecek başarının garantisi olmadığını, çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Pakdemirli, toplantıda 2022'ye ait hedefleri de gözden geçirdiklerini kaydetti.

Bakan Pakdemirli, suyun öneminin her geçen gün arttığını ve suya ulaşmanın daha zor hale geldiğini bildirdi. Bu açıdan DSİ gibi kurumların yatırımların son derece önemli olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "Dünyada su alanında 41. sıradayız, toprak kaynakları olarak 31. sıradayız. Dünyada tarımsal üretim olarak ilk 10'a girebiliyoruz. Bu hakikaten Türk çiftçisinin, üreticisinin haklı başarısıdır. Haklı bir gururudur. Ancak su zengini bir ülkede değiliz, 41. sıramızı daha ilerlere mutlaka taşıyor olmamız lazım." diye konuştu.

Suyun kullanımına da özen gösterilmesi gerektiğini ifade eden Pakdemirli, bu açıdan barajların büyük önem arz ettiğini bildirdi.

Yağış olduğunda suyun toplanması, kuraklığın olduğu dönemde de kullanılması gerektiğini dile getiren Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunun için hakikaten çok önemli yatırımlar yaptık, son 19 yılda 650'ün üzerinde baraj bitirdik. Bu belki birçoklarına ifade etmeyebilir ama Cumhuriyet tarihinde yapılan baraj sayısının 2,5 mislisidir bu. Genel olarak şunu da söyleyeyim, DSİ tarafından yapılan tüm yatırımların yüzde 55'i son 19 yılda yapılmıştır. Bu tabii ki başta Cumhurbaşkanımızın liderliği, başarısı, vizyonu, bununla beraber de siyasi istikrarın bir neticesidir."

Kaynak: Haber Kaynağı
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