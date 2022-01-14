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Türkiye'de 2021'de yaklaşık 1 milyon 492 bin konut satıldı

Türkiye'de konut satışları, 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 491 bin 856'ya geriledi.
Türkiye'de 2021'de yaklaşık 1 milyon 492 bin konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın aralık ayı ve 2021 yılına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, konut satışları 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 491 bin 856'ya düştü.

Ocak-Aralık 2021 döneminde ipotekli konut satışı yüzde 48,6 gerileyerek 294 bin 530, diğer satış türlerinde ise yüzde 29,3 artarak 1 milyon 197 bin 326 oldu. 2021 yılında ipotekli satışların payı yüzde 19,7, diğer satışların payı yüzde 80,3 olarak gerçekleşti. Bu dönemde ilk defa satılan konutlar yüzde 1,7 azalışla 461 bin 523'e geriledi.

İkinci el konut satışları ise yüzde 0,1 artışla 1 milyon 30 bin 333 olarak kayıtlara geçti. İlk el konut satış oranı yüzde 30,9, ikinci el konut satış oranı yüzde 69,1 oldu.

Konut satışlarında 2021'de İstanbul 276 bin 223 konut satışı ve yüzde 18,5 payla ilk sırayı aldı. İstanbul'u 144 bin 104 konut satışı ve yüzde 9,7 payla Ankara, 86 bin 722 konut satışı ve yüzde 5,8 payla İzmir izledi. En az satış ise 267 konutla Hakkari'de gerçekleşti.

Türkiye genelinde konut satışları geçen ay, Aralık 2020'ye kıyasla yüzde 113,7 artarak 226 bin 503'e ulaştı. İstanbul, söz konusu ayda 39 bin 26 konut satışı ve yüzde 17,2 ile en yüksek paya sahip oldu.

İstanbul'u 21 bin 481 konut satışı ve yüzde 9,5 payla Ankara, 13 bin 386 konut satışı ve yüzde 5,9 payla İzmir izledi. Konut satışlarının en az olduğu il 44 konutla Hakkari olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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