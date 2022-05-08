Türkiye'de 4 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 41 milyonu aştı

Türkiye genelindeki havalimanlarında ocak-nisan döneminde hava yolunu tercih eden yolcuların sayısı 41 milyonu geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, nisan ayına ve ocak-nisan dönemine ilişkin uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, nisanda hava yolunu tercih edenlerin sayısı 11 milyon 616 bin 346 oldu. Ocak-nisan döneminde de 41 milyon 250 bin 184 yolcu hava yolunu kullandı.

Çevre ve yolcu dostu havalimanlarında nisanda iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 61 bin 230'a, dış hatlarda 47 bin 304'e ulaştı. Nisan ayında üst geçişlerle toplam 139 bin 445 uçak trafiği gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre iç hat uçak trafiğinde yüzde 26,2, dış hat uçak trafiğinde yüzde 89,5 ve toplam uçak trafiğinde yüzde 54 artış görüldü.

Kovid-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve ülkede büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, nisanda, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Nisanda, toplam yolcu trafiği gerçekleşmelerinde 2019'daki yolcu trafiğinin yüzde 73'üne ulaşıldı.

Söz konusu ayda Türkiye genelindeki hizmet veren havalimanlarında iç hat yolcu trafiği 5 milyon 389 bin 967, dış hat yolcu trafiği 6 milyon 196 bin 846 oldu. Böylece söz konusu ayda direkt transit yolcularla toplam 11 milyon 616 bin 346 yolcuya hizmet verildi.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, nisanda iç hatlarda 52 bin 876 ton, dış hatlarda 246 bin 953 ton, toplamda ise 299 bin 829 ton oldu. Bu dönemde, 2021'in aynı ayına göre iç hat yük trafiğinde yüzde 30,5, dış hat yük trafiğinde yüzde 28,5 ve toplam yük trafiği yüzde 28,8 artış yaşandı.

İstanbul Havalimanı'nda yaklaşık 4,5 milyon yolcuya hizmet verildi

İstanbul Havalimanı'nda nisanda 31 bin 874 uçak iniş-kalkış yaptı. İç hatlarda 7 bin 904, dış hatlarda 23 bin 970 uçuş gerçekleşti.

Bu havalimanında nisanda iç hatlarda 1 milyon 75 bin 345, dış hatlarda 3 milyon 376 bin 796 olmak üzere toplamda 4 milyon 452 bin 141 yolcuya hizmet verildi.

Genel havacılık faaliyetlerinin devam ettiği İstanbul Atatürk Havalimanı'nda ise nisanda 2 bin 138 uçak iniş-kalkış yaptı. Böylece bu iki havalimanında toplam 34 bin 12 uçak trafiği gerçekleşti.

Dört ayda hava yolu ile seyahat eden yolcu sayısı 41 milyonu geçti

Dört aylık (ocak-nisan) dönemde, havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 217 bin 143, dış hatlarda 152 bin 676 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 477 bin 831 uçak trafiği gerçekleşti.

Türkiye geneli havalimanları iç hatta 21 milyon 343 bin 503, dış hatta19 milyon 809 bin 479 olmak üzere direkt transit yolcularla toplam 41 milyon 250 bin 184 yolcuya hizmet verildi.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 210 bin 141 ton, dış hatlarda 840 bin 274 ton olmak üzere toplamda 1 milyon 50 bin 415 tona ulaştı.

İstanbul Havalimanı'nda dört aylık sürede, iç hatlarda 28 bin 889, dış hatlarda 84 bin 861 olmak üzere toplamda 113 bin 750 uçak, iç hatlarda 3 milyon 998 bin 848, dış hatlarda 11 milyon 867 bin 523 olmak üzere toplamda 15 milyon 866 bin 371 yolcu trafiği gerçekleşti. İstanbul Atatürk Havalimanı ve İstanbul Havalimanı'nda bu dönemde toplam 122 bin 500 uçak trafiği oldu.