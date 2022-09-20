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Türkiye’de 8 ayda 1469 kişi, trafik kazalarında öldü

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı verilerine göre, ağustos ayında meydana gelen 44 bin 179 trafik kazasında 29 bin 840 kişi yaralandı, 289 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında ise kazalarda ölenlerin sayısı, 1469 oldu.
Türkiye’de 8 ayda 1469 kişi, trafik kazalarında öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, ağustos ayında meydana gelen trafik kazalarına ilişkin verileri ve mobese kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Türkiye genelinde 221’i ölümlü, 18 bin 969'u yaralanmalı, 24 bin 989’u hasarlı olmak üzere toplam 44 bin 179 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 29 bin 840 kişi yaralandı, 289 kişi de hayatını kaybetti. Yılın ilk 8 ayında, trafik kazalarında ölenlerin sayısı ise 1469'a çıktı. Ağustos ayında en çok kaza trafik kazası İstanbul'da oldu. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 128 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 19 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın meydana geldiği şehirler ise Ardahan, Tunceli, Hakkari ve Iğdır oldu. Ağustosta 20 bin 25 sürücü, alkollü olarak araç kullanırken yakalandı, denetimlerde 1 milyon 761 bin 343 trafik cezası uygulandı. 117 bin 242 araç ise trafikten menedildi.

KAZALAR KAMERADA

Trafik Başkanlığı Bayburt, Balıkesir, Burdur, Hatay, İstanbul, Kütahya, Malatya, Muğla, Niğde, Sakarya, Şanlıurfa ile Tokat’ta meydana gelen ve mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı. Görüntülerde; sürücülerin ve yayaların geçiş üstünlüğü kuralına uymadıkları görüldü. Şanlıurfa’da sürücüsünün araçla yoldan çıkıp, kaldırımdaki yayaya çarpması sonrasında ise devrilmesi kameralara yansıdı.

Öte yandan trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları, şöyle sıralandı:

“Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmek.”

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