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Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 134 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 940 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 134 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 940 kişinin testi pozitif çıktı, 4 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1237 oldu.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 717 bin 865 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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