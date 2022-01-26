Türkiye'de bir ilk olacak! 250 milyon dolarlık başvuru yapıldı

Türkiye'nin ilk müstakil elektrik depolama tesisinin kurulum ve işletim faaliyetleri için başvuru yapıldı. Tesisin yatırım bedelinin yaklaşık 250 milyon dolar olacağı hesaplanıyor.

Elektrik depolama tesisleri, özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından gün içinde elde edilen ihtiyaç fazlası elektriğin depolanabilmesini sağlıyor. Depolanan elektrik, üretimin azaldığı veya tüketim ihtiyacının arttığı durumlarda şebekeye verilerek ihtiyacın karşılanmasına yardımcı oluyor.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) yetkililerinden alınan bilgiye göre, Progresiva Enerji Yatırımları Ticaret AŞ, Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında Silivri'de kurulu gücü 250 megavat olan müstakil elektrik depolama tesisi kurulum ve işletim faaliyetleri için başvuruda bulundu.

Saatlik çıkış gücü 1000 megavat ve yatırım bedeli yaklaşık 250 milyon dolar olarak planlanan tesis, Türkiye'de bir ilk olacak.

Geçen yıl mayısta yürürlüğe giren, başvuruların 21 Ekim itibarıyla başladığı Elektrik Piyasasında Depolama Faaliyetleri Yönetmeliği kapsamında, lisanslı üretim santralleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama üniteleri, mevcut üretim lisanslarına derç edilirken, tüketim tesisleri bünyesinde kurulacak elektrik depolama tesisleri için ise herhangi bir lisans istenmiyor.

Müstakil elektrik depolama tesisleri için alt limitin 2 megavat olması gerekiyor.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, depolama yönetmeliğinin etkin işleyebilmesi için Elektrik Piyasasında Lisans Yönetmeliği ile diğer mevzuatlara depolamaya ilişkin hükümler eklediklerini belirterek, "Bu kapsamda lisans sahibi şirketler veya lisans almak isteyen şirketler, depolama sistemlerini projelerine eklerken bir sıkıntı yaşamayacaklar. Depolama tesisleri hali hazırda Türkiye'nin elektrik kurulu gücünün yarısından fazlasını oluşturan temiz enerji kaynaklarının kapasitesinin daha da artırılmasını kolaylaştıracak. Böylece şebeke esnekliğinin sağlanmasında gelişmiş ülke uygulamalarıyla ülkemiz enerji sektörü de tanışmış olacak ve uygulama alanı bulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Şirket, yurt genelinde toptan ve perakende satış yapmak için tedarik lisansı başvurusunda da bulundu.

Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik AŞ, yüzde 100 bağlı ortaklığı Progresiva Enerji Yatırımları AŞ'nin kuruluşunun tamamlandığını geçen hafta Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı duyuruyla açıklamıştı.