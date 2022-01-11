Türkiye'de elektrik tüketimi geçen yıl yüzde 12 arttı

Elektrik üretimi, geçen yıl 329 milyar kilovatsaat oldu. Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 99 bin 819 megavata ulaştı.

Türkiye'nin elektrik tüketimi geçen yıl önceki yıla göre yüzde 12 artışla yaklaşık 327 milyar kilovatsaate çıktı. Elektrik üretimi ise aynı dönemde yüzde 12 artışla yaklaşık 329 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti

AA muhabirinin, Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerinden yaptığı derlemeye göre, geçen yıl elektrik talebinde ve sanayi üretiminde artış gibi nedenlerle elektrik tüketimi ve üretiminde yükseliş yaşandı.

Kovid-19'un sanayi üretimi ve sosyal yaşama olan etkilerinin azalmasıyla yaşanan ekonomik canlanmanın enerji talebinde yükselişe neden olduğu ve bunun da elektrik tüketimini artırdığı değerlendiriliyor.

Türkiye'de 2020'de 290,8 milyar kilovatsaat elektrik tüketilirken, bu rakam 2021'de yüzde 12 artarak yaklaşık 327 milyar kilovatsaate çıktı.

Geçen yıl en çok elektriğin tüketildiği dönem 32,1 milyar kilovatsaatle ağustos ayı oldu. En düşük tüketim ise 24,1 milyar kilovatsaatle şubatta gerçekleşti.

Türkiye'nin elektrik üretimi ise geçen yıl önceki yıla göre yüzde 12 artışla yaklaşık 329 milyar kilovatsaat olarak gerçekleşti. Üretim, 2020'de 291,5 milyar kilovatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Elektrik ithalatı ve ihracatında artış

Türkiye geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 68 artışla 4,1 milyar kilovatsaat elektrik ihraç etti. Bu rakam 2020'de 2,4 milyar kilovatsaat düzeyindeydi.

Elektrik ithalatı da geçen yıl önceki yıla kıyasla yüzde 23 artarak 1,8 milyar kilovatsaatten 2,3 milyar kilovatsaate yükseldi.

Öte yandan, Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 2021 sonu itibarıyla 99 bin 819 megavata ulaştı.

Elektrik üretimi için yeni yatırımlara ihtiyaç var

Aksa Enerji İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Korkut Öztürkmen, konuya ilişkin değerlendirmesinde, 2020'nin ilk yarısında Kovid-19 etkisiyle talep düşüşünün yaşandığını anımsatarak, "Bu talep düşüşü sonrası üçüncü çeyrek itibarıyla başlayan toparlanma 2021'de de devam etti. Geçtiğimiz zorlu iki yıl sonrası bir iyileşme yaşansa da hala salgın öncesi yıllarda yapılan tahminlerin gerisindeyiz. Ayrıca kuraklığın da etkisiyle çalışamayan hidroelektrik santrallerinin açığını kapayabilmek adına yeni yatırımlara ihtiyaç devam ediyor." diye konuştu.

Yatırımcıların dünya genelinde yaşanan ekonomik belirsizlikler ve enerji piyasasındaki dengesizlikler sebebiyle çekincelerinin olduğuna dikkati çeken Öztürkmen, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde şirketlerin yatırımlarını garanti altına alacak seviyede fiyat istikrarı sağlanabilmesi için yeni fiyat modelleri üzerinde çalışmamız gerekiyor. Kurulu güçteki artış ile ilgili piyasa riskleri, fiyat dengesizlikleri ve teşviklerin yetersizliği sebebiyle geçtiğimiz yıllarda büyük sıçrayışlar yapan kurulu güçteki artışın önümüzdeki dönemde daha sınırlı olacağı görüşündeyiz. Bununla birlikte elektrik ithalatı ve ihracatının ise artmaya devam edeceğini ön görüyoruz."