  • BIST 2.472,50
  • Altın 915.272
  • Dolar 14.7337
  • Euro 15.9092
  • Ankara 19 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 20 °C
»

Türkiye'de en çok işlenen suç belli oldu

Türkiye'nin "Suç Atlası" çıkarıldı. Geçen yıl açılan davalardaki suçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmada; 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar verme yer aldı.
Türkiye'de en çok işlenen suç belli oldu

Adalet Bakanlığınca, geçen yıl açılan davalardaki suçlar göz önüne alınarak yapılan çalışmayla Türkiye'nin "Suç Atlası" çıkarıldı.

Davaların incelendiği araştırmada Türkiye'de işlenen suçlar mercek altına alındı.

İstanbul ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 19 ilde ilk sırayı hırsızlık, yağma ve mala zarar vermeyi de kapsayan "mal varlığına karşı işlenen suçlar" aldı.

ANTEP'TE KAÇAKÇILIK, TRAZON'DA ATEŞLİ SİLAH

Aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 22 ilde en çok "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet"ten dava açıldı.

Samsun, Trabzon, Rize, Malatya, Elazığ ve Diyarbakır'da en çok "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a" muhalefetten dava açıldı.

Çankırı, Kırıkkale, Tunceli, Bayburt ve Kars'ta ise en çok dava açılan suç "Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet" olarak kayda geçti.

Ankara’da en çok "Vergi Usul Kanunu'na", Yalova'da en çok "Sınai Mülkiyet Kanunu'na", İstanbul’da en çok "Çek Kanunu'na", Yozgat'ta ise en çok "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" muhalefetten dava açıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Fenerbahçe farklı kazandı23 Nisan 2022 Cumartesi 11:08
  • Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu23 Nisan 2022 Cumartesi 10:30
  • Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Cavit Erkılınç atandı23 Nisan 2022 Cumartesi 09:56
  • Erdoğan imzaladı: Çok sayıda kurum ve bakanlıkta görev değişimi23 Nisan 2022 Cumartesi 09:42
  • Türkiye'de sporda tarihi adım! TBMM'de kabul edildi! İşte madde madde tüm detaylar23 Nisan 2022 Cumartesi 09:39
  • 23 Nisan töreni başladı23 Nisan 2022 Cumartesi 09:38
  • İngiltere'de ayçiçek yağı krizi: Satış adedine sınırlama getirildi23 Nisan 2022 Cumartesi 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse Türkiye'yi taciz edemeyecek!23 Nisan 2022 Cumartesi 09:00
  • Cansuyu Derneği Yemen’de yardım organizasyonu düzenledi23 Nisan 2022 Cumartesi 00:25
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti