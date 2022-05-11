Türkiye'de fidan üretimine 'iklim değişikliği' ayarı

Orman Genel Müdürlüğünün fidanlıklarında üretilen tür sayısı, ormancılıkta iklim değişikliğine uyum kapsamında son 5 yılda yüzde 45 artarken, dört kanatlı tuz çalısı, bozkır otu, akasya modesta, teke dikeni gibi türlerin yetiştiriciliği öne çıktı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), ormancılıkta iklim değişikliğine uyum kapsamında, fidanlıklarında ürettiği tür sayısını son 5 yılda yüzde 45 artırarak 688'den 1000'in üzerine çıkardı.

AA muhabirinin OGM'den edindiği bilgiye göre, ormanların geliştirme ve genişletilmesi, erozyonla mücadele ve iklim değişikliğine uyumu amacıyla çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamdaki ağaç ve tohum ıslahı faaliyetleri özelinde biyolojik çeşitliliğin korunmasını sağlamak, birim alandan daha fazla odun ve diğer orman ürünlerini elde etmek, erozyona ve diğer ekstrem koşullara dayanıklı ve daha kullanışlı, peyzaj değeri yüksek bitkiler elde etmek amacıyla orman fidanlıklarda çok sayıda proje hayata geçirildi.

Fidanlıklarda geçen yıl 274,9 milyon fidanın üretim ve bakımı yapılırken, bu rakam 2022 yılı için 260 milyon olarak belirlendi. Orman fidanlıklarında üretilen tür sayısı ise son 5 yılda 688'den 1000'in üzerine çıktı.

Yeni üretilen türler çoğunlukla İzmir kekiği, İstanbul kekiği, tıbbi nane, tıbbi papatya, lavanta, adaçayı ve sumak çeşitleri, zufa otu, aşılı fıstık çamı ve trüf aşılı meşe oldu.

İklim değişikliğine uyumlu türler öncelikli

Ormancılıkta iklim değişikliğine uyum açısından kurak mıntıka ağaçlandırmalarının ön plana çıkacağı, tuzlu toprak alanlarının artacağı öngörüsüyle tohum ve fidan üretimi ve tohum ıslah çalışmalarında farklılaşmaya gidildi.

Bu amaçla yeni türlerde fidan üretim çalışmaları, saha denemeleri yapıldı. Başarılı sonuç veren dört kanatlı tuz çalısı, bozkır otu, akasya modesta, teke dikeni gibi türlerin üretimi artırıldı.

Bu yıl ekonomik getirisi ve katma değeri yüksek egzotik türlerden neem ağacı, maun ağaçı, tik ağacı, Afgan fıstıkçamı gibi türlerle üst havzalarda sel ve taşkın risklerine karşı gerekli tedbirleri almak ve iklim değişikliğine uyum için Karadeniz bölgesinin 2000-3000 metre yükseklerinde yetişebilecek Asya ladini, demir ağacı, kurak ve tuzlu topraklar için nitraria schoberi (tuz ağacı), yüksek mıntıka için juniperus seravchanica (bir ardıç türü) gibi yeni fidan türlerinin üretimi yapılacak.

Geçen yıl Trabzon Of Fidanlığı'nda mavi yemiş türünde doku kültürüyle fidan üretimine başlanarak geleneksel yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda üretim materyalinde sıkıntı çekilen, yüksek talebe sahip, daha çok ithalat yoluyla temin edilen türlerde üretim altyapısı oluşturuldu.