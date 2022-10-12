"Türkiye'de gaz merkezi kurabiliriz "

Rus lider, Avrupa ülkelerine enerji tedariki konusunda önemli mesajlar verdi. Putin, Türkiye'de bu alanda üs kurabileceklerinden söz etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Enerji Haftası Forumu'nda konuşma yaptı.

Putin'in gündeminde Rusya'dan Avrupa'ya giden ve son günlerde sabotaj haberleriyle gündeme gelen boru hatları vardı.

Putin'den 'şişirilmiş fiyat' uyarısı

Boru hatlarındaki patlamaları "uluslararası terör eylemi" olarak nitelendiren Putin, "Bu çok tehlikeli bir olay. Rakipler, Avrupalıları enerji kaynaklarını şişirilmiş fiyatlarla satın almaya zorluyor." dedi.

Putin'e göre, hatlara yönelik "terör" saldırılarının arkasında "zaten bu tür sabotajlara başvuran eller" var.

"Türkiye'de büyük gaz merkezi kurabiliriz"

Sözü Avrupa'ya gaz tedariki konusuna getiren Putin, bu kapsamda Türkiye'nin konumuna dikkati çekti.

Kuzey Akım üzerinden kaybedilen transit hacminin Karadeniz bölgesine yönlendirilebileceğini söyleyen Putin, "Türkiye'de Avrupa için büyük bir gaz merkezi kurabiliriz. Bunun için Avrupalı ortakların ilgi göstermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Arkasında, Avrupa'nın Rusya ile bağlarını koparmak isteyenler var"

Kommersant'ın haberine göre, Rus lider ayrıca, "Rusya'nın enerji tesislerinde sabotaj yapıldığına dair tüm gerçekler kanıtlandı. Bunun arkasında Avrupa'nın Rusya Federasyonu ile bağlarını koparmak isteyenler var." şeklinde konuştu.

Avrupa'ya ilave gaz tedariki sinyali

Vladimir Putin, Rusya'nın sonbahar-kış dönemi de dahil olmak üzere Avrupa'ya ilave gaz tedarik etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Putin, patlamalardan sonra ABD'nin Avrupa'ya daha yüksek fiyatlarla kaynak sağlayabileceğini de sözlerine ekledi.

Kuzey Akım hatlarının onarılmasının mümkün olduğunu dile getiren Putin, ancak bunun yalnızca "daha fazla işletme ve güvenlik durumunda anlamlı olduğunu" kaydetti.