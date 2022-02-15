Türkiye'de geçen yıl tereyağı, krema ve inek sütü üretiminde rekor kırıldı

Ülkede 2021'de 84,8 bin ton tereyağı, 39,2 bin ton krema ve 10 milyon 52 bin ton inek sütü üretimi gerçekleştirildi.

Türkiye'de geçen yıl 84,8 bin ton tereyağı, 39,2 bin ton krema (çiğ sütten elde edilen işlenmemiş süt yağı) ve 10 milyon 52 bin ton inek sütü üretilerek tüm zamanların rekoru kırıldı.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, 2021'de tereyağı üretimi dalgalı bir seyir izledi. Ocakta yaklaşık 6 bin ton tereyağı üretilirken bu rakam martta 7 bin 523 ton, haziranda 7 bin 71 ton, eylülde 6 bin 595 ton olarak kayıtlara geçti. Söz konusu üründe Aralık 2021'de 8 bin 693 tonla en iyi aylık üretim verisine ulaşıldı.

Böylece Türkiye'de geçen yıl tereyağı üretimi 84 bin 826 tonu buldu. Bu, tüm zamanların en yüksek yıllık üretim verisi oldu.

Krema üretiminde artış devam ediyor

Türkiye'de krema üretiminin de 4 yıldır düzenli olarak yükseldiği görüldü. 2018'de 21 bin 436 ton olan krema üretimi, 2019'da 27 bin 33 tona, 2019'da 32 bin 296 tona, 2021'de 39 bin 265 tona çıktı. 2021'de elde edilen üretimin, tüm zamanların en yüksek krema üretimi olduğu gözlendi. Bundan önceki rekor 34 bin 663 tonla 2017'de kırılmıştı.

- İnek sütü üretimi yeniden 10 milyon tonun üzerine çıktı

Türkiye'de geçen yıl üretilen inek sütü miktarının yeniden 10 milyon ton seviyesinin üstüne çıkması dikkati çekti. 2021'nin ilk ayında 887 bin 275 tonluk inek sütü üretilirken bu rakam martta yaklaşık 900 bin tona yükseldi. Takip eden aylarda dalgalı bir seyir izleyen inek sütü üretimi haziranda 880 bin 572 ton, eylülde 785 bin 162 ton, aralıkta ise yaklaşık 800 bin ton olarak kaydedildi.

Böylece geçen yıl ülkede 10 milyon 51 bin 819 ton inek sütü üretildi. Bu, tüm zamanların en iyi verisi olarak hesaplandı. Bundan önceki rekor 2018'de 10 milyon 34 bin 219 tonla kırılmıştı.