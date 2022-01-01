Türkiye'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 8 ay sonra 40 binin üzerine çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 23 bin 968 oldu.

Türkiye'de en son 8 ay önce 28 Nisan'da Kovid-19 vaka sayısı 40 bin 444 olarak kayıtlara geçmişti.

Uygulanan aşı dozu 132 milyona yaklaştı

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,14, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,69 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 131 milyon 646 bin 5 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Yılbaşı uyarısı. Kısıtlama söz konusu olmasa da varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022'de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar."