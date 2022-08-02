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Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de maymun çiçeği vakasının 5'e yükseldiğini belirtti.
Türkiye'de maymun çiçeği vakası yükseldi

Dünyanın dört bir yanında görülen Maymun Çiçeği vakaları Türkiye'de de görülüyor. Bakan Koca, vaka sayısının 5 olduğunu belirtti.

5 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Türkiye'de 5 maymun çiçeği vakası tespit edildi. 4 hasta iyileşti, biri tedavi altında." dedi.

Dünya genelinde hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsünden ülkeler bazında ilk ölüm haberleri de peş peşe geliyor.  Nijerya, Brezilya, İspanya, Hindistan ve Gana'dan sonra bir ölüm haberi de Peru'dan geldi. Güney Amerika ülkesi Peru'da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişi yaşamını yitirdi.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 300'ü aştığı, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi. Açıklamada, ölen kişinin başkent Lima'da tedavisi devam eden erkek bir hasta olduğu bildirildi.

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