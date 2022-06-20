  • BIST 2.533,33
  • Altın 1025.445
  • Dolar 17.3129
  • Euro 18.2116
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 23 °C
»

Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı

Adalet Bakanlığınca, ülke genelinde noter olmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik kuruldu.
Türkiye'de noterlik bulunmayan ilçe kalmadı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, vatandaşların tüm hizmetlere kolay ve hızlıca ulaşması amacıyla Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla noter bulunmayan 45 il merkezine bağlı 78 ilçede noterlik ihdas edildi. Böylece Türkiye'de noter bulunmayan ilçe kalmadı.

Yeni kurulan noterliklerle vatandaşlar başka bir ilçeye gitme zorunluluğu olmadan bulundukları ilçede, noterlik hizmetlerinden zahmetsizce faydalanabilecek.

İlk kez noterlik kurulan ilçeler
Hizmetlere erişimin güçlendirilmesi amacıyla ilk kez noterlik kurulan ilçeler şöyle:

"Ağın, Ağlı, Ahırlı, Akkışla, Alacakaya, Arıcak, Asarcık, Atkaracalar, Aydıntepe, Bahşılı, Balışeyh, Başçiftlik, Bayramören, Çamlıhemşin, Çanakçı, Çelebi, Damal, Derbent, Derebucak, Derepazarı, Dernekpazarı, Dikmen, Doğankent, Doğanşar, Doğanyol, Doğanyurt, Dumlupınar, Ekinözü, Elbeyli, Evciler, Evren, Gönen, Güce, Güçlükonak, Gülova, Gümüşova, Halkapınar, Hamamözü, Han, Hasanbeyli, Hasankeyf, Hayrat, Hemşin, İbradı, İnhisar, Kabadüz, Kale, Karakoyunlu, Karkamış, Kızılören, Kofçaz, Korgun, Köprübaşı, Köprüköy, Kumlu, Laçin, Murgul, Musabeyli, Nurhak, Oğuzlar, Ovacık, Özvatan, Pazaryolu, Polateli, Samsat, Sivrice, Sumbas, Süloğlu, Şenpazar, Termal, Tillo, Tuzlukçu, Yakakent, Yalıhüyük, Yayladere, Yedisu, Yenişarbademli, Yeşilli."

Bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89'a ulaştı
Ayrıca bakanlık tarafından bu yıl yapılan ihdas çalışmalarıyla Alanya'da 1, Beyoğlu'nda 4, Büyükçekmece'de 4 ve Kadıköy'de 2 olmak üzere toplam 11 birinci sınıf noterlik kuruldu. Böylece, bu yıl ihdas edilen noter sayısı 89'a ulaştı.

Nüfus, iş yoğunluğu, ticaret ve çalışma hayatının artış gösterdiği yerlerde oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda, vatandaşın noterlik hizmetlerine sıra beklemeden, yerinde ve kolayca ulaşabilmeleri sağlandı.

Noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı
Adalet Bakanlığınca bu yıl yapılan 89 noterliğin ihdasıyla ülke genelinde 2002'de 1231 olan noterlik sayısı 2 bin 339'a ulaştı. Aynı zaman dilimi içinde artış oranı yüzde 90 oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Arıtılmış atık su kullanımında teşvik oranı artıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
  • Şehit yakınlarından Babalar Günü'nde şehitlik ziyareti20 Haziran 2022 Pazartesi 09:49
  • FETÖ'nün Poyrazköy soruşturmasında kumpas davasına yarın başlanacak20 Haziran 2022 Pazartesi 09:48
  • Tunceli'de teröristlerce kullanılan 6 sığınak imha edildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:48
  • Suriye'nin kuzeyinde 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi20 Haziran 2022 Pazartesi 09:47
  • Trafik kazasında hayatını kaybeden jandarma er son yolculuğuna uğurlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:47
  • Çanakkale'de zirai alan ve orman yangınları kontrol altına alındı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
  • Bakan Yanık: 2013 yılından bugüne kadar 2,5 milyon vatandaşımız Aile Eğitim Programlarından yararlandı20 Haziran 2022 Pazartesi 09:46
  • Müküs Çayı'nda kaybolan hemşire 140 kişilik ekiple aranıyor20 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
  • Üsküdar'daki ahşap binada çıkan yangın söndürüldü20 Haziran 2022 Pazartesi 09:36
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti