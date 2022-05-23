  • BIST 2.372,35
  • Altın 946.132
  • Dolar 15.8775
  • Euro 16.8429
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 18 °C
  • İzmir 24 °C
  • Konya 18 °C
»

Türkiye'de vaka sayısı binin altında! Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Vaka sayıları binin altına düştü. Bakan Koca'dan maske yasağına ilişkin açıklama geldi.
Türkiye'de vaka sayısı binin altında! Bakan Koca'dan maske açıklaması

Türkiye'nin uzun süredir beklediği gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü.

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımada maske kullanımının serbest olacağını açıkladı.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''VAKA SAYISI 905
Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

kovid.png

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'de teröristlerin kullandığı 10 sığınak imha edildi23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:55
  • Avrupa Yayın Birliği temsilcileri, Medya Zirvesi'nde İstanbul'da bir araya gelecek23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54
  • İstanbul'da haftanın ilk gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:54
  • Ankara'da FETÖ'nün Dışişleri Bakanlığı yapılanmasına yönelik soruşturmada 53 gözaltı kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:53
  • Niğde'deki otobüs kazasında yaralananlardan 23 kişinin tedavisi sürüyor23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:52
  • Halkalı-Bahçeşehir banliyö seferleri başladı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:51
  • Türkiye'de vaka sayısı binin altında! Bakan Koca'dan maske açıklaması23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:46
  • Finlandiya'dan Türkiye'ye terör örgütü güvencesi: PKK yakından izlenecek23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:41
  • ABD Başkanı Joe Biden'den Çin'e gözdağı: Askeri karşılık veririz!23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:36
  • Mahkemeden emsal 'çaydanlık' kararı23 Mayıs 2022 Pazartesi 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti