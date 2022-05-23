Türkiye'de vaka sayısı binin altında! Bakan Koca'dan maske açıklaması

Sağlık Bakanlığı tarafından 22 Mayıs koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Vaka sayıları binin altına düştü. Bakan Koca'dan maske yasağına ilişkin açıklama geldi.

Türkiye'nin uzun süredir beklediği gün geldi. Vaka sayısı binin altına düştü.

Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 852 Kovid-19 testi yapıldı, 905 kişinin testi pozitif çıktı, 5kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN MASKE AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vaka sayısının üç gün üst üste binin altında olması halinde toplu taşımada maske kullanımının serbest olacağını açıkladı.

Günün tablosuna ilişkin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''VAKA SAYISI 905

Uzun süredir beklediğimiz gün geldi. Vaka sayısı 1.000’in altına düştü. Vefat sayımız ise 5. Vaka sayısı üç gün üst üste binin altında gerçekleştiğinde, maske kullanımı toplu taşımada da zorunlu değil serbest olacak. Daha düşük sayıların haberini vermek dileğiyle.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 678 bin 580 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.