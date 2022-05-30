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Türkiye'de yaklaşık 2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı

Ülke genelindeki tüm açık ve kapalı alanlarda 8 Eylül 2020'de zorunlu hale gelen maske takma uygulamasının 629 gün sonra toplu taşıma araçlarında da kaldırılmasıyla sosyal hayat tamamen "maskesiz" oldu.
Türkiye'de yaklaşık 2 yıl sonra maskesiz sosyal hayat başladı

Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020'nin ardından virüsün hızla yayılması sonucu sokağa çıkma kısıtlaması, kafe ve restoranların kapatılması, toplu etkinliklerin durdurulması, uzaktan eğitime geçilmesi gibi birçok karar alındı.

Hayatı direkt etkileyen kısıtlama kararlarının yanı sıra virüsün yayılımını önleyebilmek için uygulanmaya başlanan maske, sosyal mesafe ve hijyen tedbirleri, günlük alışkanlıkları tümüyle değiştirdi.

Mayıs 2020'den itibaren vaka sayılarına göre bazı illerde uygulanmaya başlanan maske takma zorunluluğu, 8 Eylül 2020'de ülke genelinde, konutlar dışındaki tüm açık ve kapalı alanları kapsar hale geldi.

Bu tarihten sonra günlük hayatın ayrılmaz bir parçası olan maskeler cadde ve sokaklar, park ve bahçeler gibi açık alanlar ile toplu taşıma araçları, alışveriş merkezleri ve iş yerleri gibi tüm kapalı mekanlarda takılmaya başladı.

Maske zorunluluğu ilk açık havada sonlandırıldı
İlk olarak 2 Mart 2022'de açık havada kaldırılan maske takma mecburiyeti, kapalı ortamlarda ise havalandırma ve mesafe kuralına göre uygulanmaya başladı.

Günlük vaka sayısının 2 binlere kadar düşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Nisan'da Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle yaptığı açıklamada, kapalı mekanlardaki maske takma zorunluluğunun sonlandırıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zorunluluğun toplu taşıma araçları ve sağlık kuruluşlarında da iptal edilmesi için vaka sayısının binin altına inmesinin bekleneceğini bildirdi.

Toplu taşıma araçlarında da zorunluluk kalktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka sayısının 3 gün üst üste binin altında olması durumunda, toplu taşıma araçlarındaki maske zorunluluğunun sona erdirileceğini duyurdu.

Kovid-19 vaka sayılarının arka arkaya üç gün binin altında seyretmesinin ardından Koca, dün, maske takma mecburiyetinin toplu taşıma araçları için de sonlandırıldığını açıkladı.

Şehir içi toplu taşımanın yanı sıra otobüs, tren, uçak gibi şehirler arası seyahatlerde de maske zorunluluğu kaldırıldı. Böylece ülke genelinde 629 gün sonra sosyal hayat tamamen maskesiz oldu.

Maske zorunluluğu uygulaması sadece hastanelerde devam edecek.

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