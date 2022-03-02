  • BIST 1.974,17
  • Altın 875.127
  • Dolar 14.0428
  • Euro 15.5992
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 3 °C
  • İzmir 6 °C
  • Konya 1 °C
»

Türkiye'deki Çeçenlerden açıklama!

Türkiye'deki Çeçen dernekleri, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.
Türkiye'deki Çeçenlerden açıklama!

Türkiye'deki Çeçen dernekleri, Rusya ve Ukrayna savaşında Çeçenlerin de yer almasına ilişkin çıkan haberle ilgili yazılı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye’de Çeçen kültürünün yaşatılması ve insanımız arasındaki dayanışmanın arttırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları olarak yıllardır ödün vermediğimiz ilkelerimiz gereği hiçbir siyasi faaliyetin tarafı, muhalifi ya da muhatabı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız" denildi.

Son günlerde değişik mecralarda çıkan farklı olaylarla ilgili haberlerde Çeçenlerin adının sık sık geçtiği belirtilen açıklama şöyle denildi:

Bu olaylara ilgili olarak farklı kesimler tarafından birbiri ile tamamen çelişen değerlendirmeler yapılmaktadır. Bilinmelidir ki yüzyıllardır maruz kaldığı zoraki savaşların mağduru olan Çeçenler; kendi yaralarını sarma dışındaki olayların ne gönüllü öznesi, ne tarafı, ne de muhatabıdır.

Bu çerçevede; uluslararası hukuka saygı duyduğumuzu, özgürlük, adalet ve barıştan yana olduğumuzu, savaşın her türlüsüne karşı olduğumuzu, kalıcı barışın bir an önce sağlanmasını temenni ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ortak açıklamaya imza atan dernekler şu şekilde:

Adana Anadolu Kafkas Çeçen Kültür ve Danayanışma Derneği, Ankara Kafkas Çeçen Kültür ve Danayanışma Derneği, Kahramanmaraş Çeçen Kültür Kültür Yardımlaşma ve Danayanışma Derneği, İstanbul Kafkas Çeçen Kültür Derneği, Sivas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği, Ürdün Çeçen Hayır Derneği Sukne Şubesi

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MSB: Sınırda 2 DEAŞ'lı terörist yakalandı02 Mart 2022 Çarşamba 09:53
  • İstanbul'daki Ukraynalılardan ülkelerine yardım02 Mart 2022 Çarşamba 09:43
  • Gaziantep'in Karkamış ilçesine roket mermisi atıldı02 Mart 2022 Çarşamba 09:42
  • Dr. Atabay'dan Montrö açıklaması: Boğazların anahtarı Türkiye'de!02 Mart 2022 Çarşamba 09:41
  • AB'den Rusya'ya bankacılık ve medya alanında yaptırımlar02 Mart 2022 Çarşamba 09:40
  • Türkiye'deki Çeçenlerden açıklama!02 Mart 2022 Çarşamba 09:40
  • Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdurdu02 Mart 2022 Çarşamba 09:38
  • KARDEMİR'den 3,85 milyar lira net kar02 Mart 2022 Çarşamba 09:36
  • Türkiye ve dünya gündemi02 Mart 2022 Çarşamba 09:35
  • Adana'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı02 Mart 2022 Çarşamba 09:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti