Türkiye'deki Çeçenlerden açıklama!

Türkiye'deki Çeçen dernekleri, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin bir yazılı açıklama yaptı.

Türkiye'deki Çeçen dernekleri, Rusya ve Ukrayna savaşında Çeçenlerin de yer almasına ilişkin çıkan haberle ilgili yazılı ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Türkiye’de Çeçen kültürünün yaşatılması ve insanımız arasındaki dayanışmanın arttırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdüren sivil toplum kuruluşları olarak yıllardır ödün vermediğimiz ilkelerimiz gereği hiçbir siyasi faaliyetin tarafı, muhalifi ya da muhatabı olmadığımız gibi bundan sonra da olmayacağız" denildi.

Son günlerde değişik mecralarda çıkan farklı olaylarla ilgili haberlerde Çeçenlerin adının sık sık geçtiği belirtilen açıklama şöyle denildi:

Bu olaylara ilgili olarak farklı kesimler tarafından birbiri ile tamamen çelişen değerlendirmeler yapılmaktadır. Bilinmelidir ki yüzyıllardır maruz kaldığı zoraki savaşların mağduru olan Çeçenler; kendi yaralarını sarma dışındaki olayların ne gönüllü öznesi, ne tarafı, ne de muhatabıdır.

Bu çerçevede; uluslararası hukuka saygı duyduğumuzu, özgürlük, adalet ve barıştan yana olduğumuzu, savaşın her türlüsüne karşı olduğumuzu, kalıcı barışın bir an önce sağlanmasını temenni ettiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Ortak açıklamaya imza atan dernekler şu şekilde:

Adana Anadolu Kafkas Çeçen Kültür ve Danayanışma Derneği, Ankara Kafkas Çeçen Kültür ve Danayanışma Derneği, Kahramanmaraş Çeçen Kültür Kültür Yardımlaşma ve Danayanışma Derneği, İstanbul Kafkas Çeçen Kültür Derneği, Sivas Çeçen Kültür ve Dayanışma Derneği, Ürdün Çeçen Hayır Derneği Sukne Şubesi