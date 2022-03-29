Türkiye'deki Rusya-Ukrayna müzakerelerine yabancı basın ilgisi

Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları da ilgi gösteriyor.
Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından taraflar müzakereler için İstanbul'da bir araya geliyor.
Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşecek toplantıya yerli ve yabancı basın mensupları da ilgi gösteriyor.
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