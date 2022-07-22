  • BIST 2.524,49
  • Altın 979.475
  • Dolar 17.7328
  • Euro 18.1013
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 30 °C
  • Konya 21 °C
»

Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 oldu

Türkiye'de 15 milyon 987 bin 428 işçiden 2 milyon 280 bin 285'inin sendika üyeliği bulunuyor.
Türkiye'deki sendikalı işçi sayısı 2 milyon 280 bin 285 oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2022 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 15 milyon 987 bin 428 işçiden yüzde 14,26'sına denk gelen 2 milyon 280 bin 285'i herhangi bir işçi sendikasına üye.

20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı iş kolu, 4 milyon 86 bin 7 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 865 bin 713 işçiyle "metal" ve 1 milyon 445 bin 368 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Hizmet-İş Sendikası, sahip olduğu 252 bin 612 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 245 bin 602 üyeyle Türk Metal Sendikası, 193 bin 829 üyeyleÖz Sağlık-İş takip etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Resmi Gazete'de yayımlandı: Çiftçilere prim desteği ödenecek21 Temmuz 2022 Perşembe 09:20
  • Merkez Bankası rezervleri açıklandı20 Temmuz 2022 Çarşamba 16:03
  • Türkiye'nin gaz depolama kapasitesini artıracak projede çalışmalar hız kesmeden sürüyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:57
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Sanayide istihdam yaratacak her girişimi destekliyoruz20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:55
  • AB, üye ülkelerden gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltmalarını istedi20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:37
  • Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli yarın atılıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 15:34
  • Küresel elektrik talebindeki büyüme yavaşlıyor20 Temmuz 2022 Çarşamba 09:50
  • Avrupa Türk çayı içiyor19 Temmuz 2022 Salı 16:27
  • Yabancıya konut satışında Ruslar ilk sırada19 Temmuz 2022 Salı 16:25
  • Türk limanlarında yılın ilk yarısında 273 milyon ton yük elleçlendi19 Temmuz 2022 Salı 16:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti