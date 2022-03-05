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Türkiye'deki Ukraynalıların endişeli bekleyişi sürüyor

Türkiye'deki Ukraynalıların endişeli bekleyişi sürüyor
Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını endişeyle takip ediyor, savaşın bir an önce bitmesini bekliyor.
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