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Türkiye'deki Ukraynalıların endişeli bekleyişi sürüyor
Türkiye'deki Ukraynalıların endişeli bekleyişi sürüyor
Konya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın ülkelerine yönelik saldırılarını endişeyle takip ediyor, savaşın bir an önce bitmesini bekliyor.
05 Mart 2022 Cumartesi 07:00
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.