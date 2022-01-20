Türkiye'den 196 ülkeye 3,1 milyar dolarlık ev tekstili ürünü satıldı

Türkiye'den geçen yıl 196 ülke ve özerk bölgeye 3,1 milyar dolarlık ev tekstili ürünü ihraç edildi. Sektör temsilcileri geçen sene ihracatı 2020 yılına göre yüzde 25,49 artırdı.

AA muhabirinin Uludağ İhracatçı Birliklerinden aldığı bilgiye göre, Türkiye'nin ev tekstili sektörü 2021'i ihracat artışıyla kapattı.

Sektör temsilcilerinin geçen yıl gerçekleştirdiği dış satım, 2020'ye göre yüzde 25,49'luk artışla 3 milyar 124 milyon 209 bin dolara çıktı.

İhracatçılar en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Bu ülkeye yapılan ihracat, 480 milyon 467 bin dolardan 514 milyon 748 bin dolara yükseldi.

İkinci sırada yer alan ABD'ye yapılan dış satım 295 milyon 441 bin dolardan 412 milyon 852 bin dolara ulaştı.

2020'de 128 milyon 534 bin dolarlık ihracat yapılan İngiltere'ye dış satım ise 2021'de 160 milyon 393 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu 3 ülkeye yapılan ihracat, toplam ev tekstili dış satımının yüzde 34,82'sini oluşturdu.

İlk 10'daki diğer ülkelerden Fransa'ya 153 milyon 129 bin dolar, İtalya'ya 145 milyon 55 bin dolar, Hollanda'ya 143 milyon 531 bin dolar, Belarus'a 92 milyon 181 bin dolar, Polonya'ya 88 milyon 424 bin dolar, Bulgaristan'a 86 milyon 412 bin dolar ve İsrail'e 78 milyon 973 bin dolarlık ürün satıldı.

En fazla satış havluda

Sektör temsilcilerinin yurt dışına sattığı ev tekstili ürünlerinin başında havlu geldi.

Geçen yıl gerçekleştirilen havlu ihracatı 2020'ye göre yüzde 28,17'lik artışla 772 milyon 796 bin dolara yükseldi.

Ürün grubu bazında ikinci sıradaki çarşafta dış satım 565 milyon 660 bin dolardan 656 milyon 857 bin dolara çıktı.

Üçüncü sıradaki perdelik kumaş ihracatı ise 269 milyon 474 bin dolardan 339 milyon 288 bin dolara yükseldi.