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Türkiye'den 2021'de 114 ülkeye 9,2 milyon dolarlık pul biber ihracatı

Türkiye'de üretilen yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden pul biberde ihracat, 2021 yılında bir önceki seneye göre yüzde 21,8 artarak 9,2 milyon dolara yükseldi.
Türkiye'den 2021'de 114 ülkeye 9,2 milyon dolarlık pul biber ihracatı

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye'den 2020 yılında 7 milyon 570 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2021 yılında ise ihracat, bir önceki senenin rakamlarını yüzde 21,8 aşarak 9 milyon 222 bin dolar oldu.

Almanya, Suudi Arabistan, İngiltere, Hollanda, Fransa, İsveç, Kanada, İtalya ve ABD'nin de aralarında olduğu 114 ülkeye geçen yıl 3 bin 886 ton pul biber satıldı.

Geçen yıl en çok pul biber ihracatı yapılan ülke 2 milyon 202 bin dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 591 bin dolarla Hollanda, 997 bin dolarla İngiltere izledi.

"İsotun lezzetine dünya yeni yeni varıyor"
Şanlıurfa Ticaret Borsası Meclis Başkanı İsa Kızıldemir, AA muhabirine, pul biber ihracatının 2021 yılını artışla kapatmasının, isotun ana vatanı Şanlıurfa açısından sevindirici olduğunu belirtti.

Türkiye'nin bu tadının tüm dünyaya yayılmaya başladığını ve insanların da bunu sevdiğini ifade eden Kızıldemir, "İhracat rakamlarımızın bir önceki yıla göre artması bizim için sevindirici bir durum. Aynı zamanda ihracat yapılan ülke sayımız da artıyor." dedi.

Kızıldemir, ihracat yaptıkları ülkelerin çeşitlenmesinin de sevindirici bir gelişme olduğunu aktararak, "Bizim 'en tatlı acı' dediğimiz isotun lezzetine dünya yeni yeni varıyor. Bu lezzeti alan kişiler bir daha bırakamayacaklar. Ümit ediyorum ki 2022 yılında daha da iyi ihracat rakamlarına ulaşırız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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