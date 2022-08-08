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Türkiye'den ABD'deki Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin Albuquerque şehrinde, üçü son bir hafta içinde olmak üzere, Kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde ard arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz."
Türkiye'den ABD'deki Müslüman ölümlerine ilişkin açıklama: Endişe duyuyoruz

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin Albuquerque şehrinde, 3'ü son bir hafta içinde olmak üzere, kasım ayından bu yana 4 Müslüman şahsın şüphe uyandıracak şekilde art arda öldürülmelerinden derin endişe duyuyoruz. Polis tarafından birbiriyle bağlantılı olabileceği ifade edilen ve nefret suçu olması ihtimali bulunan bu seri cinayetlerin faillerinin derhal bulunarak adalet önüne çıkartılmalarını istiyor, ilgili ABD makamlarının olayın tüm boyutlarıyla bir an evvel aydınlığa kavuşturulması için gerekli her türlü soruşturma ve araştırmayı titizlikle yapmasını bekliyoruz" denildi.

Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı dilekleri de iletildi.

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