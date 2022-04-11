Türkiye'den AB'ye ilk çeyrekte yaklaşık 24 milyar dolarlık ihracat

Türkiye'nin AB ülkelerine ihracatı, bu yılın ilk çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 23 milyar 780 milyon 323 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Mart 2022'de yüzde 20,8 artarak 60 milyar 287 milyon dolara çıktı.

AB ülkelerine yılın ilk çeyreğinde yüzde 21 artışla 23 milyar 780 milyon 323 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. AB ülkelerine sırasıyla en fazla otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile çelik ihracatı yapıldı.

İlk çeyrekte AB ülkelerine yapılan ihracatta otomotiv endüstrisi, hazır giyim ve konfeksiyon, kimyevi maddeler ve mamulleri, demir ve demir dışı metaller ile çelik ihracatının payı yüzde 65 olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde AB ülkelerine 4 milyar 883 milyon 737 bin dolarlık otomotiv endüstrisi, 3 milyar 412 milyon 44 bin dolarlık hazır giyim ve konfeksiyon, 3 milyar 192 milyon 702 bin dolarlık kimyevi maddeler ve mamulleri, 2 milyar 163 milyon 897 bin dolarlık demir ve demir dışı metaller ve 1 milyar 913 milyon 786 bin dolarlık çelik ihracatı yapıldı.

AB ülkelerinin Türkiye'nin ihracatından aldığı pay da ilk çeyrekte yüzde 39,44 oldu.

Türkiye, AB ülkeleri arasında en fazla dış satımı Almanya'ya yaptı. Almanya'ya yapılan ihracat rekor seviyeye ulaştı. İlk çeyrekte Türkiye'nin 78 kentinden ihracatın yapıldığı Almanya'ya yüzde 16,3 artışla 4 milyar 888 milyon 408 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

İlk çeyrekte Almanya'ya en fazla ihracat İstanbul'dan yapıldı. İstanbullu şirketlerin Almanya'ya dış satımı bu dönemde yüzde 19 artarak 2 milyar 202 milyon 240 bin dolara yükseldi.

İstanbul'u, 611 milyon 351 bin dolar ile Bursa, 410 milyon 521 bin dolar ile İzmir ve 279 milyon 887 bin dolar ile Kocaeli izledi.

"AB için ticarette en önemli başlıklar Yeşil Mutabakat, tedarik zinciri oluşturma ve inovasyon"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bu yıl en büyük pazarları olan AB'ye ihracata hızlı başladıklarını belirterek, "Türkiye; sanayi üretiminde ürün ve sektör çeşitliliği, gelişmiş yan sanayi, esnek ve hızlı üretim yapısı, ürün standartlarında AB ile uyumu, güçlü lojistik hizmetler, yüksek liman ve taşımacılık kapasitesi, gelişmiş ihracat finansman olanakları ile ön plana çıkıyor." dedi

Türkiye'nin AB için ekonomik alanda istikrarlı ve güvenilir bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Gülle, "AB için ticarette bundan sonra en önemli başlıklar; Yeşil Mutabakat, tedarik zinciri oluşturma ve inovasyon olacak. Refah ve istikrar olması için yenilikçilik ve inovasyon şart. AB bu formül üzerinden ilerleyecek. Aynı şekilde biz de bu formül üzerinden ilerlemeliyiz. Bunları eyleme geçirdiğimiz zaman inşallah en büyük pazarımız olan AB'ye ihracatımız daha da artacaktır." ifadelerini kullandı.

AB tarafından 2026 yılında uygulanmasına başlanacak Sınırda Karbon Düzenlemesi'ne bölgedeki ihracatçıların hazır olmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Gülle, şu değerlendirmede bulundu:

"Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiğimiz programımızın ilkini ihracatımıza en büyük oranda katkıyı sağlayan Marmara Bölgemiz ile başlattık. Eğitim programımızı diğer 6 bölgemizde de hayata geçirerek ihracatta sürdürülebilirlik ekosisteminin gelişmesine katkı sağlayacağız. Ayrıca, TİM Sürdürülebilirlik Eylem Planı çalışmaları kapsamında, bu sene başında yeşil dönüşüm sürecinde güncel durumumuzu tespit etmek, ekosistemin tüm paydaşlarıyla iş birliğimizi geliştirmek ve ihracatçılarımızın yeşil finansman olanaklarından azami ölçüde faydalanmalarını sağlamak amacıyla Yeşil Dönüşüme Yönelik Finansmana Erişim Toplantısı gerçekleştirdik."

"Çanakkale Köprüsü, Ege ve Akdeniz ihracatının Avrupa'ya ulaştırılması adına atılmış tarihi bir adım"

İsmail Gülle, 2022 hedeflerinin 250 milyar dolar ihracata ulaşmak olduğunu hatırlatarak, Türk ihracatçılarının, küresel tedarik zincirlerinin bozulduğu bir dönemde mal isteyene mal, hizmet isteyene hizmet sunduğunu söyledi.

Türkiye'nin küresel ticarette güvenilir liman olarak öne çıktığını belirten Gülle, bu özellikleriyle Türkiye'nin, AB ülkelerine kazançlı ticari ortaklıklar vadettiğini kaydetti.

Geçen ay açılan 18 Mart Çanakkale Köprüsü'nün, Ege ve Akdeniz'in ihracatının Avrupa'ya ulaştırılması adına atılmış tarihi bir adım olduğunu vurgulayan Gülle, "18 Mart Çanakkale Köprüsü ile beraber lojistik yetkinliğimiz daha da artacak ve Avrupa'ya ihracatta önemli bir avantaj kazanmış olacağız. İhracatımızın önünü açan bu önemli eser için Cumhurbaşkanımıza ve tüm hükümetimize şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.