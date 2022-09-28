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Türkiye'den Almanya'ya tepki: Derhal harekete geçilsin

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ve Dışişleri Bakanlığı Almanya Meclis Başkan Yardımcısı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri sonrası tepki gösterdi.
Türkiye'den Almanya'ya tepki: Derhal harekete geçilsin

Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretlerine tepkiler peş peşe geldi.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: DERHAL HAREKETE GEÇİLSİN

TBMM Başkanı Şentop, "Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretemiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim. Türkiye Almanya ilişkilerini tahrip etmeye yönelik bu seviyesiz tutuma karşı harekete geçilmesini bekliyoruz." dedi.

Almanya Federal Meclisi Başkanına bir mektup yazarak, yardımcılarından Kubicki'nin Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hakaretemiz ifadelerinin bizim ve halkımızın nezdinde yarattığı olağanüstü infiali dile getirip bu ifadeleri şiddetle kınadığımızı belirttim.

— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) September 28, 2022
DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç’in Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çirkin hakaretlerine şu sözlerle tepki gösterdi:

Almanya’nın Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Wolfgang Kubicki’nin Aşağı Saksonya Eyalet seçim kampanyası kapsamında yaptığı bir konuşmada Sayın Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı hakaretamiz ifadeleri en kuvvetli şekilde kınıyoruz.

Kubicki’nin bu kabul edilemez ifadeleri, adıgeçenin Parlamento Başkan Yardımcılığı konumuna yakışmadığı gibi, siyasi ahlak ve sorumluluktan da tamamen yoksundur. Bu yakışıksız ifadeler esasen Kubicki’nin siyasi ve ahlaki seviyesi hakkında fikir vermekte ve bayağılığını gözler önüne sermektedir.

Bu konudaki güçlü tepkimiz bugün Bakanlığımıza çağrılan Almanya’nın Ankara Büyükelçisi’ne de bildirilmiştir.

KILIÇ'TAN KINAMA

Dışişleri Komisyonu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Akif Çağatay Kılıç da tepki gösteren isimlerin başında yer aldı.

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