Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek? Sıralamada son durum

UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.
İşte UEFA ülke puanı sıralaması:
15- Yunanistan: 28,200
16- Çekya: 27,800
17- Norveç: 27,250
18- Danimarka: 27,175
19- Hırvatistan: 27,150
20- Türkiye: 27,100
21- Güney Kıbrıs: 26,375
UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.
Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.
2023-24 sezonu
Süper Lig Şampiyonu l Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu
Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu l Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu
2022-23 sezonu
Önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.
Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.
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