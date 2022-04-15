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Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek? Sıralamada son durum

Avrupa kupalarında temsilcisi olmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında 20. sırada yer aldı.
Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek? Sıralamada son durum

UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

15- Yunanistan: 28,200

16- Çekya: 27,800

17- Norveç: 27,250

18- Danimarka: 27,175

19- Hırvatistan: 27,150

20- Türkiye: 27,100

21- Güney Kıbrıs: 26,375

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

2023-24 sezonu

Süper Lig Şampiyonu l Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu

Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu l Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

2022-23 sezonu

Önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.

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