Türkiye'den Avrupa'ya kaç takım gidecek? Sıralamada son durum

Avrupa kupalarında temsilcisi olmayan Türkiye, UEFA Ülke Puanı Klasmanında 20. sırada yer aldı.

UEFA ülke puanı sıralaması 2021-2022 sezonunda Türkiye'nin yeri belli oldu.

İşte UEFA ülke puanı sıralaması:

15- Yunanistan: 28,200

16- Çekya: 27,800

17- Norveç: 27,250

18- Danimarka: 27,175

19- Hırvatistan: 27,150

20- Türkiye: 27,100

21- Güney Kıbrıs: 26,375

UEFA Ülke Puanı Klasmanında ilk 15 dışında kalan Türkiye, 2023-2024 sezonundan itibaren Avrupa'ya 4 takım gönderebilecek.

Söz konusu ekiplerden 1'i UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, diğer 3'ü ise UEFA Konferans Ligi'nde Türkiye'yi temsil edebilecek.

2023-24 sezonu

Süper Lig Şampiyonu l Şampiyonlar Ligi 1. Ön Eleme Turu

Süper Lig 2.'si, Süper Lig 3.'sü ve Kupa Şampiyonu l Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu

2022-23 sezonu

Önümüzdeki sezon (2022/23) Süper Lig'i ikinci bitirecek olan takım Şampiyonlar Ligi'ne değil UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne gidecek.

Şampiyon takım ise direkt olarak gruplara kalamayacak ve ön eleme oynayacak.