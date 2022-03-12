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Türkiye'den ayçiçek hamlesi! Kritik tarım ürünlerine de yasak getirildi

Ayçiçek yağı eksikliği yerli tarım politikalarıyla tamamlanacak ve yerlilik oranı yüzde 100'e çıkartılacak. Bu sebepten ötürü, 4 ilde 7 bölge daha hibe ve destek kapsamına alındı. Tarımda kritik ürünlere de transit ticaret yasağı getirildi.
Türkiye'den ayçiçek hamlesi! Kritik tarım ürünlerine de yasak getirildi

Türkiye ayçiçek yağında kendi kendine yetebilmek için kolları sıvadı. Yeni tarım politikaları ile stratejik ürün kapsamına alınan ayçiçeğinin ekim alanları artırılırken, hibe ve desteklerle yüzde 70 oranında olan ayçiçek yeterlilik oranını yüzde 100'e ulaştıracak.

7 HAVZA DAHA EKLENDİ

Türkiye'nin ayçiçek ekim alanlarının yüzde 15'ini karşılayan Edirne'deki üretimi artırma kararının ardından diğer bölgeler için de ekim ve üretimi artırma kararı alındı. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamındaki ürünler listesinde yer alan Aydın-Efeler, Aydın-Köşk, Aydın-Sultanhisar, Aydın-Yenipazar, Karabük-Eskipazar, Kütahya-Domaniç ve Sivas- Hafik havzalarında yer alan ürünler güncellendi. Değişiklikle bu bölgelerde diğer ürünlerin yanında yağlık ayçiçek ekimi de desteklenecek. Ayçiçeğine bu yıl verilen destek 37 lira. Desteklenen havzalar ise 2021'de 287 iken son gelinen noktada 7 ilave ile toplam da 322’ye çıktı.

HUBUBATA DEKAR BAŞI 50 LİRA EK HİBE

Buna göre, Türkiye tarım havzaları üretim ve destekleme modeli kapsamında 2021 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi kayıtlarına göre buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale ürünlerinde bir defaya mahsus dekara 50 lira ek girdi desteği ödenecek. 2022 yılı sertifikalı tohum kullanım desteği, dekara arpa, buğday, çavdar, tritikale, yulaf ve çeltiğe 24 lira, aspire 5 lira, nohut ve kanolaya (kolza) 20 lira, susama 4 lira, kuru fasulye, mercimek ve yoncaya 30 lira, patatese 100 lira, fiğ, yem bezelyesi, korunga ve soyaya 22 lira, yer fıstığına 17 lira olarak ödenecek.

TARIM DANIŞMANLARINA 52 BİN LİRA DESTEK

Tarımsal yayım ve danışmanlık desteği, Tarım ve Orman Bakanlığınca yetkilendirilecek yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı olmak üzere, istihdam edilen her bir tarım danışmanı için 52 bin lira olacak. Danışmanlık desteği iki eşit dilim halinde ödenecek. 2022 üretim yılı sertifikalı tohum desteği ödemelerine 2022 yılında bütçe imkanları dahilinde başlanacak.

"RUSYA VE UKRAYNA'YA ALTERNATİFİMİZ VAR"

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Rusya-Ukrayna savaşının piyasalara olası etkilerini detaylı bir şekilde çalıştıklarını ve alternatif yol haritalarını oluşturmanın gayreti içerisinde olduklarını belirterek, "Bu iki ülke ile ticaretimiz lojistik avantajlar nedeniyle yıllar içerisinde artmış olsa da tedarik imkanlarımız bakımından birçok alternatifimiz bulunmaktadır. Yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir sıkıntı yaşanmayacak şekilde gerekli tüm önlemler alınmış ve alınmaya devam edilmektedir" dedi.

KRİTİK TARIM ÜRÜNÜ İHRAÇ EDİLMEYECEK

Ticaret Bakanlığı tarafından ürün yoksunluğunu önlemek amacıyla hububat, bakliyat, yağlı tohumlu bitkiler ve yem grubundaki ürünlere Transit Ticaret Yasağı getirildi. Ticaret Bakanlığı Doğu Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından dağıtım birimlerine gönderilen yazıda, gönderilen "Listedeki ürünlerin antrepo rejimine tabi tutulmalarına müteakip, antrepolardan yurt dışına transit rejimi altında taşınmasına izin verilmemesinin" uygun bulunduğu belirtildi. Ekli listedeki ürünler arasında mercimek, nohut, kuru fasulye, buğday, arpa, çavdar, arpa kepeği, ayçiçek tohumu, ayçiçek yağı gibi ürünler yer alıyor. Bu kararla ürünlerin yurt dışına gönderilmemesi kararlaştırıldı.

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