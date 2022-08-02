  • BIST 2.677,66
  • Altın 1023.029
  • Dolar 17.9484
  • Euro 18.3739
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 25 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 26 °C
»

Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.
Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısı

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.

Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakan Akar: Türkiye Cumhuriyeti, Kıbrıs'taki garantörlük görevini eksiksiz şekilde yerine getirmeyi sürdürecek02 Ağustos 2022 Salı 09:58
  • Dünya, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasını memnuniyetle karşıladı02 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • Sayıştay Başsavcılığına atama kararı Resmi Gazete'de02 Ağustos 2022 Salı 09:57
  • İstanbul merkezli terör operasyonunda yakalanan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı02 Ağustos 2022 Salı 09:56
  • Anayasa Mahkemesinden 'trafik cezası' kararı02 Ağustos 2022 Salı 09:52
  • Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi02 Ağustos 2022 Salı 09:46
  • Hatay'dan acı haber! Araç kazası sonrası şehit oldu02 Ağustos 2022 Salı 09:45
  • Yenimahalle Kadın Çalıştayı’nda02 Ağustos 2022 Salı 09:45
  • Yenimahalleliler Kahve Festivali’nde buluştu02 Ağustos 2022 Salı 09:39
  • Çiftlik Bank davasında yeni iddianame02 Ağustos 2022 Salı 09:31
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti