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Türkiye’den BM’ye 'Suriye krizi insani yardımlarla çözülmez' eleştirisi

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, Suriye'deki krizin insani yardımlarla çözülemeyeceğini belirterek, ''İnsani yardımlar, kanseri yara bandıyla tedavi etmeye çalışmak gibi.'' eleştirisi yöneltti.
Türkiye’den BM’ye 'Suriye krizi insani yardımlarla çözülmez' eleştirisi

BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki insani durumu görüştüğü oturumda konuşan Keçeli, BM'nin dünyanın birçok yerinde devam eden krizler karşısında ''sonradan müdahale servisi'' haline dönüştüğünü söyledi.

BM'ye ''insani yardımlar, kanseri yara bandıyla tedavi etmeye çalışmak gibi.'' eleştirisi yönelten Keçeli, ''Uluslararası toplum, sorunları kapısından uzak tutmak için para saçıyor.'' dedi.

BM İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths ise yıllardır süren savaş, yoksulluk ve salgından bitkin düşen Suriyelilerin şimdi yine sert bir kış ile karşı karşıya olduğunu belirterek, 2 milyon kişinin bulunduğu ülkenin kuzey batısında dondurucu soğuklarda çadırlarda kalan Suriyelilerin koşullarının bu kış geçici de olsa iyileştirilmesi çağrısı yaptı.

Norveç Mütleci Konseyi Genel Sekreteri Jan Egland ise Güvenlik Konseyine brifinginde, Suriyeler için ''Savaştan çıkıp cehenneme gittiler.'' değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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