  • BIST 2.490,76
  • Altın 921.781
  • Dolar 14.5785
  • Euro 15.7948
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 15 °C
  • Konya 6 °C
»

Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, bugünden itibaren ülkeye Türkiye’den giriş yapanlara uygulanan Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğunu kaldırdı.
Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı

Sağlık Bakanı Asena Serbezova, yaptığı açıklamada, bugünden itibaren Türkiye’nin yanı sıra Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Macaristan, Çekya, Slovakya, İsrail ve Mısır’dan gelenlerin de Kovid-19 aşı sertifikasından muaf olacaklarını bildirdi.

Serbezova, kararnameyle ülkedeki çeşitli uluslararası çalışmalara katılacak müttefik NATO ülkelerinden gelen kişilerin de Kovid-19 aşı sertifikası göstermek zorunda olmayacaklarını ifade etti.

Bulgaristan’da daha önce ilan edilen Kovid-19'la ilgili "Olağanüstü Salgın Durumu", 1 Nisan’dan itibaren iptal edilmişti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 6,52 milyonluk ülkede son 24 saatte 886 yeni vaka kaydedildi, 10 kişi hayatını kaybetti.

Salgının başından bu yana Bulgaristan’da toplam 36 bin 740 kişi yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'den Bulgaristan'a girişlerde Kovid-19 aşı sertifikası gösterme zorunluluğu kaldırıldı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:55
  • Filipinler'de tropikal fırtınanın yol açtığı sel ve heyelanlarda ölü sayısı 56'ya yükseldi13 Nisan 2022 Çarşamba 10:55
  • Ukrayna'ya 67 tır insani yardım malzemesi ve 1 mobil mutfak tırı gönderildi13 Nisan 2022 Çarşamba 10:54
  • Mersin'de Göksu Deltası'nda çıkan yangın kontrol altına alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:53
  • Nisan ayında kar ve soğuk hava etkili oluyor13 Nisan 2022 Çarşamba 10:53
  • FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:24
  • Bağcılar'da sokakta sandalyeye oturup tehditler savuran Suriyeli gözaltına alındı13 Nisan 2022 Çarşamba 10:06
  • MSB duyurdu: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi13 Nisan 2022 Çarşamba 09:59
  • Teravih namazına gelen kişinin ayakkabısını kapıp kaçan köpek gülümsetti13 Nisan 2022 Çarşamba 09:41
  • Suç örgütüne operasyon: 8 gözaltı; saldırı anı kamerada13 Nisan 2022 Çarşamba 09:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti