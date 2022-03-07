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Türkiye'den çok kritik adım: Ukraynalı ve Rus Bakanlar Antalya'da görüşecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Ukraynalı ve Rus bakanlarla Antalya'da 3'lü zirve düzenleyeceklerini açıkladı.
Türkiye'den çok kritik adım: Ukraynalı ve Rus Bakanlar Antalya'da görüşecek

Tüm dünyanın yakından takip ettiği Ukrayna-Rusya savaşında, Türkiye kilit bir rol üstlenmeye hazırlanıyor. 

İKİ BAKAN ANTALYA'DA GÖRÜŞECEK, TOPLANTIYA ÇAVUŞOĞLU DA KATILACAK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının Antalya'da bir araya geleceğini, 3'lü zirve düzenleneceğini açıkladı. Çavuşoğlu şunları söyledi: 

"İki tarafı buluşturmak için yoğun tempo yürüttük. Dün Cumhurbaşkanımız, Putin'le görüşmesinde bu konuyu dile getirdi. Lavrov, görüşmeye hazır olduğunu dile getirdi. Ukrayna Dışişleri Bakanı da toplantıya katılacağını bize bildirdi. Her iki bakan, toplantıda benim de yer almamı istediler. Dolayısıyla bu toplantıyı 3'lü olarak gerçekleştireceğiz. 10 Mart Perşembe günü bu toplantıyı inşallah Antalya'da gerçekleştireceğiz. Bu toplantının dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz."

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