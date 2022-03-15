  • BIST 2.096,21
  • Altın 903.636
  • Dolar 14.6293
  • Euro 16.0795
  • Ankara 3 °C
  • İstanbul 6 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı

Türk savunma firması tarafından seri üretimi tamamlanan 10 Kaplan MT orta sınıf tankı, düzenlenen törenle Endonezyalı yetkililere teslim edildi.
Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı

FNSS Savunma Sistemleri, Endonezya PT Pindad şirketi ile 2019'da imzalanan 'Kaplan MT (HARIMAU) Orta Ağırlık Sınıfı Tank Seri Üretimi Uzun Dönemli İşbirliği Sözleşmesi' kapsamında ilk parti araçların imalatını tamamladı. Proje kapsamında geliştirilen 10 Kaplan MT orta sınıf tankının Endonezya'ya sevkiyatı öncesi teslim töreni yapıldı. FNSS tesislerinde düzenlenen programa; Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Endonezya Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Agus Subiyanto, Endonezya Savunma Bakanlığı ve PT Pindad temsilcileri ile davetliler katıldı. Törende firma yetkilerinin konuşmasının ardından 10 adet Kaplan MT orta sınıf tankı, Endonezyalı yetkililere teslim edildi.

DEMİR: İHRACAT AÇILIMI DEVAM EDECEK

Törenin ardından basın mensuplarına konuşan İsmail Demir, projenin 2 firma arasında uzun süredir devam ettiğini belirterek, "Seri üretimler başladı ve teslimatlar devam edecek. Türkiye, zırhlı araçlar konusunda çok iyi bir noktada. Bu konuda Türkiyeiddialı. Endonezya ile yaptığımız örnek adımdan sonra daha birçok kalem konuşuyoruz; iş birliği ve ihracat konusunda. Onların yakında teker teker gerçekleştiğini göreceğiz ve Türkiye'nin bu ihracat açılımı devam edecek. Burada olduğu gibi çok değişik ve kazan-kazan prensibini esas alan modelleri de hayata geçirmiş olacağız. Uzun soluklu bir proje. İlk adımlar 2010 yılında atıldı. Bugüne gelene kadar önemli aşamalar kaydedildi ama uzun soluklu ve kararlı projeler böyle gerçekleşiyor. Bundan sonra da bu projenin önü açık, inşallah çok daha büyük rakamların ihraç edildiğini ve yeni modellerle başka platformların da hayata geçtiğini hep beraber göreceğiz" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ukrayna'dan 14 bin 800'den fazla vatandaşımızı tahliye etme imkanımız oldu15 Mart 2022 Salı 15:47
  • "Gelin, İdlib'deki Çocukları Birlikte Isıtalım!" yardım konvoyu uğurlandı15 Mart 2022 Salı 15:46
  • İzmir'deki depremde müteahhitlere ceza yağdı15 Mart 2022 Salı 15:43
  • İstanbul'a yeniden kar geliyor! 4 gün sürecek15 Mart 2022 Salı 15:39
  • Meteorolojiden soğuk ve yağışlı hava uyarısı15 Mart 2022 Salı 15:36
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke daima mazlumların sığınağı olmaya devam edecek15 Mart 2022 Salı 15:35
  • Boris Johnson'dan itiraf: Bu korkunç bir hataydı15 Mart 2022 Salı 15:30
  • Türkiye'den Endonezya'ya 10 Kaplan MT orta sınıf tankı15 Mart 2022 Salı 15:14
  • 'Van Shopping Fest' başladı15 Mart 2022 Salı 15:12
  • Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz için çığ uyarısı15 Mart 2022 Salı 15:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti