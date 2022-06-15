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Türkiye'den eski gaz sahalarına sondaj yapma kararı

Türkiye; uluslararası şirketlerin 2005-2015 yılları arasında çalışma yaptığı ancak rezerv bulamadığı sahaları da arayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Şimdi o sahaları bizim verilere göre yeniden değerlendiriyoruz" dedi.
Türkiye'den eski gaz sahalarına sondaj yapma kararı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazı için Filyos’ta düzenlenen ilk kaynak töreni sonrasında konuştu. Karadeniz gazının faydasını 84 milyon insanın hissedeceğini belirten Dönmez, "Çünkü yıllarca yerli kaynağı, petrolü, gazı bu ülke hasretle bekledi. İnşallah bunun karşılığını hep birlikte alacağız" dedi. Türkiye’nin şu anda doğal gazda yüzde 99 dışa bağımlı bir ülke olduğunu hatırlatan Dönmez, "Dolayısıyla bu bağımlılığımızı ciddi oranda azaltmış olacağız" diye konuştu. Bakan Dönmez, son yıllarda üzerinde durdukları hususlardan bir tanesinin enerjide bir ticari merkez haline gelmek olduğunu söyledi. Bakan Dönmez şu noktalara dikkat çekti:

EN ZOR SAHALARDAN

"Dünyada derin denizde bu ölçekte yapılan işler arasında baktığımızda herhalde en zor sahalardan birisi. Muhtemelen de inşallah önümüzdeki yıl ilk çeyreğinde gazı verdiğimizde herhalde birçok alanda rekor kırmış olacağız. Karadeniz’den üreteceğimiz gazın fiyatı çok daha ekonomik olacağı gözüküyor. Dolayısıyla bu maliyetlerdeki uygunluk hem vatandaşı memnun edecek hem de devletimizi. Başka bir ifadeyle, hem vatandaşımız kazanacak, hem devletimiz kazanmış olacak. Çünkü yıllarca yerli kaynağı, petrolü, gazı bu ülke hasretle bekledi, inşallah bunun karşılığını hep birlikte alacağız. Bazen bize de intikal ediyor, işte gazı bulduk diyorsunuz, ama hala işte fiyatlarda bir indirim yok, diye. Gazı bulduk, ama daha onu çıkartacağız, üreteceğiz, sisteme basacağız, ondan sonra bunları konuşmaya başlayacağız. Vatandaşımız müsterih olsun, bu faydayı 84 milyon insanımız hissedecek.

YENİ MÜJDELER KAPIDA

Biz yoğunluğumuzu Sakarya Gaz Sahası’na verdiğimiz için, bir an önce üretime hazırlamakla alakalı, ama bir taraftan da sismik çalışmalar, yani yerin altının filmini çekme, araştırma çalışmalarımız da sürüyor. Oradan da olumlu geri dönüşler var. Önce filmleri, verileri okuyoruz. Yani deniz altındaki formasyon nasıl diye. Sakarya Gaz Sahası’yla birlikte Karadeniz’in formasyonunu o bulgulara göre yeniden değerleme ve yorumlama imkanına sahip olduk. Burada 2005’ten 2015 yılları arasında 6-7 uluslararası petrol şirketlerinin sondajları da oldu. Ancak herhangi bir keşifle sonlandıramadılar. Şimdi o sahalar da dahil olmak üzere bizim bu verilere göre yeniden değerlendiriyoruz. O bize yeni ufuklar açacak. İnşallah yeni müjdelere de kapılar aralayacak, biz buna inanıyoruz, biraz daha sabırlı olmak lazım.

AKDENİZ’İ UNUTMADIK

Önce Akdeniz’de başlamıştık. Orada da 7-8 tane kadar sondajımız oldu. Ancak Karadeniz gibi bir keşifle sonlandıramadık. Akdeniz’de de bazı öncü işaretlerin geldiği sondajlarımız oldu. Ancak ekonomik değeri yoktu. Biraz daha detaylı yeni sondajlarla emin olmamız gerekiyordu. Programımızın yoğunluğundan dolayı filoyu ağırlıklı olarak Karadeniz'e çektik. Akdeniz’e bakacağız, ihmal etmiş değiliz. Ama öncelik Karadeniz’de.

NE KADAR İHTİYACI KARŞILAYACAK

Biz ilk üretimi günlük 10 milyon metreküp olarak yapacağız. Bu da yıllık yaklaşık 3,5-4 milyar metreküpe denk gelir. İkinci faz asıl bizim maksimum üretime çıkacağımız dönem olacak. Orada 40 milyon metreküpü hedefliyoruz, belki 50 milyon metreküpe de çıkabiliriz. Yani bu ilk fazda elde edeceğimiz veriler bize daha sağlıklı doneler verecek. Maksimum üretime çıktığımızda ki 2026, en geç 2027 yılında ülkede kullanılan gazın neredeyse yüzde 25-30’luk kısmını bu sahadan üretmiş olacağız. Başka bir ifadeyle, konutlarda kullanılan gazın tamamını Karadeniz’den üretmiş olacağız 25-30 yıl süreyle."

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