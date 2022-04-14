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Türkiye'den, Filipinler'deki Megi Kasırgası'nda ölenler için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'deki Megi Kasırgası'nda yaşamını yitirenler için taziye mesajı yayımladı.
Türkiye'den, Filipinler'deki Megi Kasırgası'nda ölenler için taziye mesajı

Bakanlıktan, Filipinler'deki Megi Kasırgası'na ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Filipinler’in orta ve güney bölgelerinde etkili olan Megi Kasırgası sonucu meydana gelen sel ve heyelan felaketlerinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost Filipinler halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralananlara acil şifa diliyoruz."

Filipinler'de meydana gelen Megi Kasırgası'nın yol açtığı sel ve heyelanlarda 56 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin kayıp olduğu bildirilmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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