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Türkiye’den gönderilen insani yardım gemisi Lübnan’a ulaştı

Türkiye'den Lübnan'a insani yardım malzemesi götüren 15 tırı taşıyan gemi Trablusşam Limanı'nda düzenlenen bir törenle karşılandı.
Türkiye’den gönderilen insani yardım gemisi Lübnan’a ulaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda hazırlanan 524 ton insani yardım malzemesinin Mersin Taşucu Limanı'ndan yola çıkan ilk bölümü Lübnan’a ulaştı.

Trablusşam kentindeki limana yanaşan gemiyi, Türkiye’nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır ve Lübnan güvenlik kurumlarının temsilcileri karşıladı.

Yardım töreni dolayısıyla bir konuşma yapan Ulusoy, şunları söyledi:

“15 TIR kamyonunun taşıdığı bu yardım malzemesini, bugünkü törenimizle Lübnan makamlarına teslim ediyoruz. Bebek sütü ve gıda malzemesi içeren bu yardım paketi, Lübnan güvenlik kurumlarının mensuplarının acil temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla gönderilmiş bulunuyor. Yine Lübnan güvenlik kurumlarının mensuplarına ve ailelerine dağıtılmak üzere, 18 TIR kamyonundan oluşan ikinci yardımcı filosunun da bu hafta bitiminden önce Trablus'a ulaşmasını bekliyoruz.”

Lübnan’ın güvenlik ve istikrarını, kendi güvenlik ve istikrarından farklı görmeyen Türkiye’nin Lübnan’ın güvenlik kurumlarının ve mensuplarının desteklenmesine büyük önem verdiğini belirten Ulusoy, “Bugün ilk partisi Trablus’a varan bu yardım, Türkiye’nin Lübnan devleti ve halkını destekleme taahhüdünün sözde kalmadığının yeni bir somut kanıtıdır. Türkiye, bir kara gün dostu olarak, sadece devlet kurumlarıyla değil, sivil toplum kuruluşlarıyla da Lübnanlı kardeşlerini zor günlerinde yalnız bırakmayacaktır.” dedi.

Ramazan’da 1 bin tonluk insani yardım malzemesi gelecek
Türkiye’den Lübnan’a Ramazan ayında da insani yardımların gelmeye devam edeceğini belirterek, bu kapsamda hazırlanan programa değinen Büyükelçi Ulusoy, “Yine AFAD koordinasyonunda, Türk sivil toplum kuruluşlarının destek ve katkılarıyla hazırlanan, gıda ve undan oluşan 1000 tonluk insani yardım malzemesi de önümüzdeki Ramazan ayından önce 'İyilik Gemisi' ile Trablus’a getirilecek ve buradan Lübnan'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır.” diye konuştu.

Ulusoy, Türkiye’nin, dost ve kardeş Lübnan’ın refah ve esenliği için üzerine düşeni yapmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Bunun yanında Lübnan Yüksek Yardım Komitesi Başkanı Tümgeneral Muhammed Hayır da Lübnan’daki güvenlik güçlerine yönelik gerçekleştirilen yardımdan dolayı Türkiye’ye minnettar olduklarını söyledi.

Lübnan’ın içinden geçtiği ekonomik zor süreçte dışarıdan gelecek her türlü insani yardıma kapıların açık olduğunu aktaran Hayır, Lübnan Başbakanı Necib Mikati’nin bu yönde birçok girişimlerinin bulunduğunu hatırlattı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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