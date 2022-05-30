Türkiye'den İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir.'' denildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesine tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir.

İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz."