Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya açıklaması: Makedonya örneğiyle anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Terörün her türü ile mücadele edilmesine yönelik kararlılık, NATO'nun yeni stratejik konseptte yer almalı" ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya, teröre desteği kesmeli" dedi.

Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, bugün Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için Türkiye'ye geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ve Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"Bölgemiz ve dünya genelindeki güvenlik ortamı çok hızlı bir şekilde değişiyor. Böyle bir ortamda bu tür bir işbirliğini devam ettirmek son derece önemli. Bunun arkasında 3 dost ülkenin ortaya koyduğu dayanışma iradesi var. Bugün ilk olarak Ukrayna sorununu ele aldık. Verdiğimiz desteği yeniden dile getirdik.

İkinci olarak gelecek ay Madrid'de düzenlenecek NATO zirvesinde önemli kararlar alınacak. Zirveye yönelik beklentilerimizi ve önceliklerimizi konuştuk.

Bugün müzakerelerde gelinen aşamayı beraber değerlendirdik. Terörizm NATO ve müttefiklerine yönelik en büyük tehdittir. İsveç ve Finlandiya'nın başvurusunda bu konudaki kararlılığımızı ortaya koyduk. İki ülkenin de terör örgütleri ile mücadelede somut adımlar atması gerekiyor. İki ülke de teröre verdiği desteği kesmeli.

En önemlisi bu yıl ilk kez liderler düzeyinde bir zirve yapılacak. Cumhurbaşkanımız iki ülkenin liderleri ile bu konuları ele almıştı. Biz de mevkidaşlarımızla değerlendirdik. Ticaret hacmi konusunda yeni hedefler koymamız gerektiğini vurguladık. Her sene hükümetler arası zirve gerçekleştirilecek.

Finlandiya ve İsveç'in NATO başvurusuna ilişkin karşı olmamız terör örgütlerine yaptıkları destektendir. Bizim niye karşı çıktığımızı herkes biliyor, anlıyor. Heyetler Ankara'ya geldi, bu toplantıdan farklı kurumlardan arkadaşlarımız da vardı. İki ülkenin PKK, YPG başta olmak üzere, terör örgütlerine verdikleri destek, bilgiler bir kere daha paylaşıldı. Heyet bu belgeleri aldı, başkentlerine döndü, şimdi bu ülkelerden somut adımlar bekliyoruz. Türkiye'yi ikna ederiz gibi bir yaklaşım doğru olmaz, bizim beklentimiz yanlış bir beklenti değil. NATO'ya üye olmak istiyorlarsa terör örgütlerine desteği kesmek zorundalar.

Bizim talebimiz gayet meşru, açık ve net. Bu ülkeler teröre destek veriyor, ayrıca bize yönelik savunma kısıtlamalarını kaldırmaları gerekiyor. Umarım Finlandiya ve İsveç bizi gayet iyi anlamıştır. Biz her zaman diyalogtan yanayız, umarız bu beklentiler somut bir şekilde yerine gelir.

Yunanistan Makedonya'nın NATO üyeliğini neden 11 yıl geciktirdi? Ülkenin isimini değiştirilmesini istedi. Kuzey Makedonya olunca vetosunu geri çekti. Biz kimseden ismini değiştirmesini istemiyoruz. Teröre verdikleri desteği kesmelerini istiyoruz."